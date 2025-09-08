新聞分析／政策從買得起退到租得起 難解居住困境

過去一年，行政院、中央銀行、金管會、內政部輪番出招，目標都是「抑制房價上漲、讓年輕人買得起房」。然而從數據來看，房價指數仍在高點，民眾買房依舊壓力山大，顯示「房價管控」這一年的政策戰果幾乎等於宣告失敗。

在這樣的背景下，行政院上周宣布新措施，其中有兩個焦點，首先，金管會鬆綁新青安房貸限制，打開公股銀行的「水龍頭」，釋出資金流動性；其次，內政部端出新的租屋補貼計畫，減輕年輕人與弱勢族群的居住負擔。這兩個政策方向，勾勒出政府在「買不起房」現實下的退守路徑，至少要讓大家「租得起」。

值得注意的是，這樣的轉向並非政策巧合，而是政治必然，執政團隊不能不守住居住正義。

即便買不起的現實難以扭轉，政府仍需要提出一個能安撫選民、具備宣示性的方案。換言之，從「讓全民買得起房」到「至少住得起房」，已經成為居住正義的最後防線。

不過，這些措施並非房市改革的手段，對於買不起房的人來說，補貼無法拉近與高房價的距離，只能暫時減輕壓力，卻沒有改變現實。

更諷刺的是，金管會鬆綁新青安的房貸限制，過去一年的緊縮與努力在這一刻被推翻，最後留下的不是改革，而是退讓。

總體而言，這一波政策透露出一個殘酷現實：政府已經退守到居住正義的最後堡壘，從「買得起」轉為「租得起」，底線一再後退。這樣的策略或許能在政治上爭取喘息空間，但對年輕世代而言，依舊是難以翻身的居住困境。