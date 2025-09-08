快訊

通膨效應 加劇勞保潛藏負債困境

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

主計總處統計，勞保潛藏負債較前一年暴增1.7兆元，除了老年年金給付人數及金額逐年快速增加外，自今年起調整精算條件，其中物價指數年增率由原0.9%調升至1.8%，這代表著勞保老年年金給付將隨通膨而大幅增加。

比較今年和去年勞保精算條件，折現率及資產報酬率由4%提高至4.5%，投保薪資成長率由1.5%調高至1.9%，CPI年增率由0.9%倍增至1.8%。前兩者可增加勞保基金收益及勞保每年保費收入，但調高CPI年增率則會使未來老年年金給付暴增。

先前，勞保局精算潛藏負債由近十年CPI平均年增率0.9%，因近年全球通膨高漲，致勞保年金給付必須跟著CPI指數調高。因此改以近三年CPI年增率為1.8%來精算。

簡言之，即便是勞保基金操作績效佳，因薪資成長可增加勞保保費收入，但難敵隨著物價調升的老年年金給付快速膨脹，整體來看，未來勞保整體支出成長速度遠大於收入，因此潛藏負債才會暴增。

截至2024年底，領取老年年金給付人數來到187萬人，去年領取老年年金金額達4,176億元；若再加上一次金，合計金額高達5,028億元，勞保保費收入連付老年給付的錢不夠，致勞保年年入不敷出，因此年年需要政府撥補。

勞動部2024年發布精算報告指出，因政府近年大力撥補，加上勞保基金投資效益提升，勞保基金破產年限從上一次精算的2028年延至2031年，破產危機再延後三年。

