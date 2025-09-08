快訊

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

聽新聞
0:00 / 0:00

勞保潛藏負債飆至13.5兆 一年間暴增1.7兆

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
主計總處統計，截至今年6月底，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升各級政府潛藏負債高達20.5兆元，突破20兆元關卡，雙雙寫下新高紀錄。 聯合報系資料照
主計總處統計，截至今年6月底，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升各級政府潛藏負債高達20.5兆元，突破20兆元關卡，雙雙寫下新高紀錄。 聯合報系資料照

主計總處統計，截至今年6月底，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升各級政府潛藏負債高達20.5兆元，突破20兆元關卡，雙雙寫下新高紀錄。

這代表隨著高齡化及少子化趨勢下，領勞保年金人數愈來愈多，金額愈領愈高，勞保破產財務壓力也愈來愈大。

「潛藏負債」是指政府「未來或有給付責任」，性質因屬政府未來應負擔的法定給付義務。未來可能藉由保險費率調升、給付調整等方式因應，最後手段就是由政府編列預算撥補。

官員表示，潛藏負債與「公共債務法」規範的政府舉債不同，因此不會列入政府債務。不過，潛藏債務增加仍是政府長期負債的警訊，也代表下一代負擔。

政府潛藏債務主要是政府為強化軍、公、教、勞、農漁民及一般國民之老年經濟生活保障，提供各種社會保險及退休金。

主計總處自2009年起公布政府潛藏債務，由13.7兆一路上升，2014年破18兆；之後因軍公教年改回降至17兆水準，但隨人口少子化及老化趨勢，2019年起又回升至18兆，2024年來到逾18.7兆元，截至2025年6月底，潛藏負債更高達20.5兆元，較前一年增加1.7兆元。

近年來，涵蓋千萬勞工的勞保潛藏負債增加最多。主計總處指出，依勞保局以2024年12月底為基準日，投保人數1,021萬人，折現率及資產報酬率4.5%、物價指數年增率1.8%、投保薪資增長率1.9%等假設條件下，精算未來50年應計給付現值約14兆8,325億元，扣除已提存責任準備1兆2,693億元，未提存金額為13兆5,632億元。若和2024年6月底統計相較，竟暴增1兆7,004億元之多。

參加人數918萬人的國民年金保險，以2024年12月底、以月投保薪資1萬9,761元、折現率4%、消費者物價指數年增率1.5%等假設下，精算未來淨保險給付現值約1兆3,905億元，扣除已提存責任準備7,710億元，未提存金額為6,195億元，和前一年相較大致呈持平。

舊制軍公教人員退休金估算未來30年，中央政府負擔達2兆2,024億元，地方政府達9,817億元，合計3兆1,841億元。主計總處指出，這項法定義務負擔依法由各級政府估算各年請領額，逐年編列預算支應，尚未有積欠情事。

公務人員退休撫卹基金以2024年12月底為基準日，參加人數63萬餘人，折現率4.5%，通膨相關調薪率1.1%等假設條件，精算50年中央政府應負擔支出為1兆5,482億元，地方政府為2兆3,848億元；扣除已提存基金數4,094億元，及地方政府提存6,042億元，未提存金額中央政府有1兆1,388億元，地方政府則有1兆7,806億元，合計2兆9,194億元。

勞保年金 國民年金保險

延伸閱讀

勞保欠繳40萬BMW作擔保 男賴皮不交車仍遭查封拖走

補助款之爭 蔣萬安當面提醒卓榮泰：政院勿親疏遠近成「肉桶政治」

《「我是有錢人」迷思776》退休金怎計算？一次請領勞保老年給付、月領年金年資、金額比一比

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！張秘書曝退休最佳退保日：能多領一個月

相關新聞

勞保潛藏負債飆至13.5兆 一年間暴增1.7兆

主計總處統計，截至今年6月底，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升各級政府潛藏負債高達20...

政府潛藏負債破20兆創新高 勞保破產壓力愈來愈大

根據主計總處最新統計，截至今年六月底，勞保潛藏負債暴增至逾十三點五兆元，一年之間暴增一點七兆元，連帶推升我各級政府潛藏負...

通膨效應 加劇勞保潛藏負債困境

主計總處統計，勞保潛藏負債較前一年暴增1.7兆元，除了老年年金給付人數及金額逐年快速增加外，自今年起調整精算條件，其中物...

破產速度加快！勞保潛藏負債高達逾13.5兆 一年間竟暴增1.7兆元

主計總處最新統計指出，截至今(2025)年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升我...

8月CPI略為擴大…颱風+豪雨推升物價 連4月低於通膨警戒線

儘管受颱風因素影響，主計總處最新公布的8月消費者物價指數（CPI）年增率仍連續4個月低於2%的通膨警戒線。不過細看所得層...

解決亂灌水！內政部：車位修法改專有、發權狀可外售

現行《公寓大廈管理條例》將法定停車空間列為共用部分，部分建商因此將部分車道面積灌到公設，由所有購屋人共同分擔，導致沒買車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。