破產速度加快！勞保潛藏負債高達逾13.5兆 一年間竟暴增1.7兆元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
主計總處最新統計指出，截至2025年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元。圖／聯合報系資料照片
主計總處最新統計指出，截至2025年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元。圖／聯合報系資料照片

主計總處最新統計指出，截至今(2025)年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升我國各級政府潛藏負債高達20.5兆元，突破20兆元關卡，雙雙創下新高紀錄，這代表隨著高齡化、少子化趨勢下，以及通膨推升，領勞保年金人數愈來愈多，金額愈領愈高，勞保財務加速破產中。

所謂「潛藏債務」，係指政府「未來或有給付責任」，其性質因屬政府未來應負擔之法定給付義務。未來可能藉由保險費率調升、給付調整等方式因應，最後手段就是由政府編列預算撥補。

官員表示，潛藏負債與《公共債務法》規範的政府舉債不同，因此不會列入政府債務。不過，潛藏債務增加仍是政府長期負債的警訊，也代表下一代的負擔。

政府潛藏債務主要是政府為強化軍、公、教、勞、農漁民及一般國民之老年經濟生活保障，提供各種社會保險及退休金。

主計總處自2009年起公布政府潛藏債務統計，由13.7兆元一路上升，2014年破18兆元；之後因為因軍公教年改稍回降至17兆元水準，但隨著人口少子化及老化趨勢，2019年起又回升至18兆元，2024年來到逾18.7兆元，截至2025年6月底，潛藏負債更高達20.5兆元，較前一年增加1.7兆元。

近年來，涵蓋千萬勞工的勞保，潛藏負債增加最多。主計總處指出，依勞保局以2024年12月底為基準日，投保人數1,021萬人，折現率及資產報酬率4.5%、物價指數年增率1.8%、投保薪資增長率1.9%等假設條件下，精算未來50年應計給付現值約14兆8,325億元，扣除截至2025年6月底已提存責任準備1兆2,693億元，未提存金額為13兆5,632億元。若和2024年6月底統計相較，竟暴增1兆7,004億元之多。

參加人數918萬人的國民年金保險，以2024年12月底、以月投保薪資1萬9,761元、折現率4%、消費者物價指數年增率1.5%等假設下，精算未來淨保險給付現值約1兆3,905億元，扣除2025年6月底止已提存責任準備7,710億元，未提存金額為6,195億元，和前一年相較大致呈持平。

政府負擔舊制軍公教人員退休金估算未來30年，中央政府負擔達2兆2,024億元，地方政府達9,817億元，合計3兆1,841億元。主計總處指出，這項法定義務負擔依法由各級政府估算各年請領額，逐年編列預算支應，尚未有積欠情事。

公務人員退休撫卹基金以2024年12月底為基準日，參加人數63萬餘人，折現率4.5%，通膨相關調薪率1.1%等假設條件，精算50年中央政府應負擔支出為1兆5,482億元，地方政府為2兆3,848億元；扣除已提存基金數4,094億元，及地方政府提存6,042億元，未提存金額中央政府有1兆1,388億元，地方政府則有1兆7,806億元，合計2兆9,194億元。

