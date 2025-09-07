8月CPI略為擴大…颱風+豪雨推升物價 連4月低於通膨警戒線

快訊

中央社／ 台北7日電
消費者購物示意圖。圖／AI生成

儘管受颱風因素影響，主計總處最新公布的8月消費者物價指數CPI）年增率仍連續4個月低於2%的通膨警戒線。不過細看所得層級別家庭CPI，便會發現，因食物類價格漲幅較大，低所得家庭承受的物價壓力，仍然略高於整體平均。

主計總處最新公布的8月CPI年增率為1.60%，漲幅較7月的1.53%略為擴大，主因颱風及豪雨推升蔬菜、豬肉、外食費價格上漲，但仍連續4個月低於通膨警戒線。

主計總處官員表示，物價短期受颱風因素干擾，但若後續天候維持穩定，9月CPI漲幅可望縮小。

雖然通膨壓力減輕，細看所得層級別家庭CPI，便會發現，由於各類家庭生活、消費習慣不同，承受的壓力有別，相較於中、高所得家庭，低所得家庭明顯承受更大壓力。

主計總處統計，8月的低所得家庭年增1.82%，中所得家庭年增1.62%，均高於8月CPI總指數年增率1.60%，僅高所得家庭CPI年增1.50%，相對較低。

觀察今年1至8月表現，低所得家庭CPI年增2.03%，高於通膨警戒線，中所得家庭、高所得家庭分別為1.89%、1.70%。

回顧過去數據，低所得家庭CPI多高於CPI總指數的年增率。

主計總處說明，低所得家庭CPI高於中、高所得家庭，主因是台灣的CPI多以食物類漲幅較大，而食物類支出在低所得家庭的權數也較高。

攤開8月CPI主要7大類變動，與去年同期相較，以食物類漲3.18%、漲幅最大，雜項類漲2.59%、居住漲1.80%、醫藥保健漲1.75%、教養娛樂漲1.26%，衣著類及交通通訊類分別下跌0.85%、1.34%。

CPI 通膨 消費者物價指數

