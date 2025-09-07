洪申翰：礦業曾支撐經濟 盼礦工歷史被社會記住

快訊

中央社／ 新北7日電

勞動部洪申翰今天出席新北市礦業退休人員交流協會舉辦的「新北市礦工回家音樂會」時表示，礦工的歷史是礦業、經濟發展的歷史，也是血淚史，希望能夠延續下去，被社會記住。

由於去年正值海山、煤山及海一等3大礦場發生礦災40週年，由關心台灣礦業的藝文人士發起海山40紀念活動，今天在新北市客家文化園區舉辦「2025新北市礦工回家音樂會」，洪申翰也率相關局處官員參與，以行動支持與關懷老礦工。

洪申翰致詞表示，國家的經濟要能夠發展，很重要的就是能源上面的發展。在經濟發展的早期，礦業扮演了非常關鍵的支撐力量。為延續這個記憶，最關鍵的還是礦工的朋友，不管是記憶或者是歷史，不是單純字面上面看到的事情，而是一個帶著生命跟血淚、經驗等各種交織而成的事情。

他表示，這場音樂會用很溫柔的力量，讓歷史或權益的堅持更有韌性，甚至能夠得到更多社會各界的支持。勞動部在煤礦聚落口述歷史的數位專輯相關的經費，都會全力支持。

他表示，包括老礦工受到塵肺病的病痛影響，非常辛苦。希望大家一起合作，想辦法把台灣這段礦工的歷史，也是礦業的歷史、經濟發展歷史、血淚史，能夠持續地延續下去，被社會記住。不管是貢獻或記取的教訓，勞動部都希望可以跟大家一起走下去。

