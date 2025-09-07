解決亂灌水！內政部：車位修法改專有、發權狀可外售

現行《公寓大廈管理條例》將法定停車空間列為共用部分，部分建商因此將部分車道面積灌到公設，由所有購屋人共同分擔，導致沒買車位的人也要負擔車道面積，甚至出現買車位的人「付了兩次車道面積」情況。

內政部5日舉辦「當前住宅政策座談會」，政務次長董建宏表示，針對《公寓大廈管理條例》現行將法定停車空間列為共用部分的規定，將研議修法，明確區分「停車空間」與「居住公設」。

他表示，未來停車空間（含停車位、車道及必要空間）將朝調整為「專有部分」方向規劃，除可核發權狀並出售，貼近實際使用外，民眾能更清楚辨識實際使用坪數與公設項目，讓購屋資訊更透明，市場運作也更公平合理。

除了停車位改為專有外，董建宏表示，現行《建築技術規則》第162條雖規範免計容積項目與上限額度，但在實務操作中，部分建商在扣除避難、救災及機電維生等必要設施後，將剩餘空間額度規劃為非必要的娛樂交誼設施進行銷售，造成高公設比住宅產品充斥市場，未實際增加實用空間，反增加購屋負擔。

為此，內政部推動「虛坪改革」，將高齡化社會需要的一般電梯增列為免計容積項目，另增訂了管委會設置面積的合理標準及上下限，導入「適質適量」設計思維，引導住宅產品之公設回歸合理配置。