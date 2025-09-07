因應對等關稅產業支方案已有700件申請 機械及金屬製品最多

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應美國對等關稅經濟部自8月7日全面開放受理申請「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」4項美國關稅支持措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並採從寬、從簡、從速原則辦理，放寬申請資格、簡化申請文件，目前超過700件上網或臨櫃申請。

經濟部長龔明鑫部自上任以來已馬不停蹄與七大工商團體，及至台中、彰化、台南、高雄與機械、工具機、木工機、水五金、塑膠及扣件等業者交流座談，聆聽受美國關稅影響產業聲音，業界建議支持措施依產業別採分組審查，讓各產業有公平獲補助機會，且國產設備採購達一定額度及比例加碼補助等意見，經濟部已納入後續推動考量。

經濟部說明四項支持措施目前申請情形如下。外銷貸款優惠保證加碼：目前已核保8件，核保保證金額2億5,372萬元，核保融資金額2億8,760萬元。

中小微企業多元發展貸款加碼：目前已申貸120 件（以批發業及金屬製品製造業最多），申貸金額11.3億元。

研發轉型補助：申請中252件，其中已送出申請69件（個案補助68件、產業聯盟1件），以機械業最多，其次為金屬製品業。

爭取海外訂單：申請中321件，其中已送出申請13件（單家申請12件，多家申請1件），以機械設備、民生及金屬製造業為主。

另外，經濟部已要求所屬法人或委辦執行單位，協助受影響業者釐清未來市場布局方向及提供技術支援，順利完成研發新產品或布局海外市場，業者如有任何貸款或技術升級問題，可撥打0800-280-280或0800-000-257，或可至台美關稅談判及產業支持方案網站查詢（https://twustariff.ey.gov.tw/）；未來經濟部將持續與各產業公協會合作推廣說明，並協助有需求業者提出申請。

