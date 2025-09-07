匯率風暴結束？專家提醒川普變數廠商仍須審慎

今年第3季以來，熱錢持續流出，新台幣跌跌不休，揮別5、6月的猛烈升勢，市場的升值預期已消散大半。不過學者專家點出，美國總統川普作風難測、美國經濟牽動聯準會貨幣政策，是2大變數，廠商面對匯率風險，仍須審慎以對。

今年4月開始，台美展開貿易談判，市場的升值預期發酵，新台幣持續走升，並在5月初引爆「史詩級升值」，連續2個交易日盤中狂飆逾1元，而後央行總裁楊金龍親上火線，信心喊話，且多管齊下穩匯，市場預期心理逐漸淡化。

時序進入7、8月股利發放旺季，外資現金落袋後，轉手匯出，新台幣轉呈貶勢，第3季以來，已經貶掉約8角。

新台幣升值風暴告一段落，出口商看似稍微鬆一口氣，外匯專家李其展表示，今年4月展開的升勢暫告段落，轉而走貶，接下來先關注美國聯準會降息路徑，如果今年降息幅度在2碼內，美元貶值力道有限，若明年持續降息，美元走弱，新台幣就會轉為緩升格局。

李其展補充，美國近期就業數據露出疲態，如果接下來勞動市場不只降溫，而是急速萎縮，聯準會必須加大降息力道，將推升新台幣走強；但在此同時，也要留意關稅對美國經濟的衝擊，倘若引發通膨，聯準會貨幣政策更審慎，美元反彈，新台幣則延續偏弱格局。

另外，強人作風的美國總統川普，更是牽動國際政經局勢、金融市場的重要不確定性。

台經院景氣預測中心主任孫明德直言，台廠還是要注意匯率問題，不能掉以輕心，「川普明年會對匯率有更多要求」。

孫明德分析，川普今年上半年政策重心，對外是關稅、對內是大而美法案，對外加稅、對內減稅，讓財政收支得以平衡，大而美法案通過後，川普政府下半年大發美債，必須營造有利情境，匯率與美債2工具會互相抵觸，因此現在各國匯率相對穩定，到了明年，川普可能又會對匯率指手畫腳。

孫明德指出，「川普更愛關稅，但沒有放棄匯率」，今年關稅談判可望底定，明年川普可能認為，單靠關稅不夠，轉向對匯率提出更多要求，甚至以此當做貿易武器，並透過美國財政部發布的匯率政策報告，借題發揮。

孫明德表示，今年影響台灣經濟有3大因素，美國關稅、中國產業惡性競爭（內捲）以及匯率波動，現在關稅談得差不多，中國也在解決產業惡性競爭問題，新台幣匯率回貶，對產業界而言，下半年不確定性降低，接下來3、4個月可以稍微喘口氣，但明年還是有新挑戰，川普面對期中選舉的壓力，必須有所作為，匯率會變成貿易工具的一環，台灣必須審慎因應。