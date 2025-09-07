快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

匯率風暴結束？專家提醒川普變數廠商仍須審慎

中央社／ 台北7日電
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

今年第3季以來，熱錢持續流出，新台幣跌跌不休，揮別5、6月的猛烈升勢，市場的升值預期已消散大半。不過學者專家點出，美國總統川普作風難測、美國經濟牽動聯準會貨幣政策，是2大變數，廠商面對匯率風險，仍須審慎以對。

今年4月開始，台美展開貿易談判，市場的升值預期發酵，新台幣持續走升，並在5月初引爆「史詩級升值」，連續2個交易日盤中狂飆逾1元，而後央行總裁楊金龍親上火線，信心喊話，且多管齊下穩匯，市場預期心理逐漸淡化。

時序進入7、8月股利發放旺季，外資現金落袋後，轉手匯出，新台幣轉呈貶勢，第3季以來，已經貶掉約8角。

新台幣升值風暴告一段落，出口商看似稍微鬆一口氣，外匯專家李其展表示，今年4月展開的升勢暫告段落，轉而走貶，接下來先關注美國聯準會降息路徑，如果今年降息幅度在2碼內，美元貶值力道有限，若明年持續降息，美元走弱，新台幣就會轉為緩升格局。

李其展補充，美國近期就業數據露出疲態，如果接下來勞動市場不只降溫，而是急速萎縮，聯準會必須加大降息力道，將推升新台幣走強；但在此同時，也要留意關稅對美國經濟的衝擊，倘若引發通膨，聯準會貨幣政策更審慎，美元反彈，新台幣則延續偏弱格局。

另外，強人作風的美國總統川普，更是牽動國際政經局勢、金融市場的重要不確定性。

台經院景氣預測中心主任孫明德直言，台廠還是要注意匯率問題，不能掉以輕心，「川普明年會對匯率有更多要求」。

孫明德分析，川普今年上半年政策重心，對外是關稅、對內是大而美法案，對外加稅、對內減稅，讓財政收支得以平衡，大而美法案通過後，川普政府下半年大發美債，必須營造有利情境，匯率與美債2工具會互相抵觸，因此現在各國匯率相對穩定，到了明年，川普可能又會對匯率指手畫腳。

孫明德指出，「川普更愛關稅，但沒有放棄匯率」，今年關稅談判可望底定，明年川普可能認為，單靠關稅不夠，轉向對匯率提出更多要求，甚至以此當做貿易武器，並透過美國財政部發布的匯率政策報告，借題發揮。

孫明德表示，今年影響台灣經濟有3大因素，美國關稅、中國產業惡性競爭（內捲）以及匯率波動，現在關稅談得差不多，中國也在解決產業惡性競爭問題，新台幣匯率回貶，對產業界而言，下半年不確定性降低，接下來3、4個月可以稍微喘口氣，但明年還是有新挑戰，川普面對期中選舉的壓力，必須有所作為，匯率會變成貿易工具的一環，台灣必須審慎因應。

新台幣 台幣匯率 美國經濟

延伸閱讀

憂川普突襲移民行動 芝加哥周末傳統遊行冷清緊繃

川習會最佳時機點？ CNN：川普正悄悄籌備參加APEC峰會

川普派兵進駐華府惹眾怒 數千人湧街頭抗議直逼白宮

數千民眾走上華府街頭 抗議川普派國民兵進駐

相關新聞

匯率風暴結束？專家提醒川普變數廠商仍須審慎

今年第3季以來，熱錢持續流出，新台幣跌跌不休，揮別5、6月的猛烈升勢，市場的升值預期已消散大半。不過學者專家點出，美國總...

央行9月18日理監事會利率連6凍機率高 房市管制態度受矚

中央銀行將於9月18日舉行第3季理監事會議，儘管美國聯準會降息機率高，市場普遍認為，台灣央行須關注關稅衝擊、美國聯準會動...

本周台股／通過利空測試 台股不創歷史新高才奇怪？

美國5日公布最新就業數據繼續顯著降溫，美國聯準會（Fed）本月幾乎篤定降息，加上台股上周力守2萬4千點大關不退、指數緊咬歷史高檔等戰績，讓多頭看好台股本周將再創歷史新高。股市有機會複製去年9月起Fed利率連三降帶來的資金行情？資金行情當道下，投資人是否可以忽略台股相對偏高的本益比？

新青安水龍頭開大了 房仲：美關稅衝擊影響收入穩定

行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，將其排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。但房仲認為，大環境不好，尤其是美國關...

物價漲不停有感…北市物價指數外食較上年同期漲4.33%

民眾有感物價持續漲，根據北市公布最新8月北市消費者物價總指數為111.26，較上月上漲0.41%，去年同月上漲1.65%...

新青安水龍頭開大 她曝房仲吐露這話…嘆炒房成追逐高房價的韭菜

行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。不過台灣基進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。