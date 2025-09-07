央行9月18日理監事會利率連6凍機率高 房市管制態度受矚

中央銀行將於9月18日舉行第3季理監事會議，儘管美國聯準會降息機率高，市場普遍認為，台灣央行須關注關稅衝擊、美國聯準會動態，將延續停看聽策略，估利率「連6凍」；至於央行是否鬆綁房市管制，讓房貸水龍頭水量更大，專家認為，最快年底才會有變化。

美國經濟出現雜訊，投資人押注聯準會9月將降息1碼，而聯準會利率決策出爐後，緊接著就是台灣央行的第3季理監事會，不過市場預期，央行決議利率維持不變，連6凍的機率高。

「台灣有（貨幣政策）寬鬆的壓力，但不是現在」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，主計總處最新經濟預測大幅上修今年台灣經濟成長率至4.45%，全年商品出口突破5800億美元，改寫新高，這對央行來說確實為難，總體經濟數據如此亮眼，貨幣政策寬鬆說不過去。

儘管央行9月不降息，但時間往後推移，對等關稅對傳產的衝擊逐漸發酵，林啟超坦言，就算經濟成長率上修，多數產業、多數民眾無法享受到，而且最新一期無薪假人數、家數都顯著增加，「經濟數據很漂亮，但把電子拿掉後，都不漂亮」。

林啟超認為，對等關稅影響集中傳統產業，ICT、半導體目前未受衝擊，加上四大CSP（雲端服務供應商）業者持續擴大資本支出，接下來1、2個月台灣出口還不會掉下來，估計央行會等到12月，綜合最新經濟預測、出口等數據變化，再來評估是否預防性降息。

央行除了聚焦關稅衝擊，另個焦點是美國聯準會貨幣政策動向。央行總裁楊金龍多次公開表示，貨幣政策調整有3大條件，分別是國內通膨情勢、經濟成長，以及主要經濟體貨幣政策方向。

林啟超直言，近期美國聯準會態度明顯轉鴿，又有美國總統川普推波助瀾，即便聯準會今年下半年維持審慎降息步調，不排除明年會更鴿；而台灣央行12月理監事會日期晚於美國聯準會，屆時可以從聯準會會後聲明、點陣圖等資訊，更清楚釐析國內外經濟局勢，做出合適的貨幣政策。

台經院所長吳孟道同樣認為央行9月將按兵不動，他進一步指出，央行12月應延續停看聽作法，最快明年第1季才會調整貨幣政策，往寬鬆方向走。

吳孟道認為，台灣電子零組件、資通訊產品占比約達7成，這部分不受對等關稅影響，靜待232條款出爐；從川普目前發言及策略來看，美國非常在意半導體主導權，預計將透過關稅下手，就算台積電等大廠赴美投資可以豁免，「整串供應鏈這麼長，中小型供應商還能豁免嗎，我沒這麼樂觀。」

吳孟道分析，美國關稅政策勢必對台灣產生衝擊，但現在影響還沒全部顯現，也不是一次性，必須「讓子彈飛一會」，而且除了台灣，也必須關注美中關稅談判發展。

吳孟道指出，如果央行太早降息，籌碼反而變少，估計央行最快降息時機點，會落在明年第1季。

除了貨幣政策，央行對房市管制的態度也受到矚目。行政院長卓榮泰日前公開向金融界喊話「水龍頭開大點」後，行政院院會4日拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，也就是俗稱的「新青安」，排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制。

市場解讀，此次放寬代表「水龍頭開了」，而央行在行政院會後記者會上，並未進一步談及鬆綁集中度管制，其實已反映立場。

林啟超則說，去年房市火熱，央行去年8月陸續找34家國銀喝咖啡，隨後要求國銀提出為期1年的自主管理不動產貸款總量改善方案，時間至今年第4季，目前看來，已經有初步成效，打破房價只漲不跌的神話，並扭轉市場預期心理，不太可能此時鬆綁管制措施。

林啟超預估，最快也要等到今年12月，待銀行改善方案執行結果告一段落後，央行再來思考下一步。