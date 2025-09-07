新青安水龍頭開大了 房仲：美關稅衝擊影響收入穩定

行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，將其排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。但房仲認為，大環境不好，尤其是美國關稅造成產業環境不佳，年輕人在收入不穩定下，即使新青安可以貸款，仍將影響購屋意願，甚至因房產趨勢往下，年輕首購族已轉趨觀望。

房仲公司負責人郭誌蘭說，大環境不佳下，年輕人的收入並沒有增加，即使可以貸得新青安貸款，以貸款金額1千萬元計算，前5年雖可以只繳息不還本，但5年後本息攤還，不管是30還是40年期，每月都得要繳兩萬多，甚至接近3萬元，以年輕人每月3、4萬元的薪資而言，仍是極重的負擔。

而且今年又有美國關稅的衝擊，許多機械產業，包含工具機，很多現已放起無薪假，甚至後面還可能減薪和失業潮，尚且關稅的衝擊還波及服務業等其他層面，也會讓年輕人在收入不穩下寧可以租貸買，因為極有可能無法長期支應。

郭誌蘭說，截至今年7月底，新青安貸款開辦以來已有13萬戶申貸，幾乎未來2至3年的潛在客戶也都買了，在外在大環境不佳下，即使「水龍頭開大一點」也不會吸引更多的新購戶。

至於房地產大環境，他認為新青安僅占整體房地產的一小部分，在限貸令下，利用槓桿的投資型客戶已經少了，剩下多是有置產需求者，因而他認為目前房地產逐漸退燒的情況仍將持續。

另名房仲沈政興說，穩定的政策和環境很重要，即使目前「水龍頭開大一點」但許多年輕首購族仍擔心政策隨時會變，加上房地產已往下走，市場轉趨觀望，年輕人也會等到更適當的機會再說，因此他認為新青安排除在銀行法72-2之外後，並不會造成什麼影響。

替房產代銷人員上課的陳姓講師說，台中許多蛋白區的低總價推案去年九月之後看屋者就少了，甚至十分冷清。新青安只是把購屋這件事換了一種包裝，在本質沒有變之下，只是把「痛點延後」年輕首購族若經濟能力尚弱，應該慎思。

他比喻，高鐵的班次沒有變，只是上車的人不同，投資客兩年前就已收手轉去東南亞，現在房地產剩下的只有剛性需求者。