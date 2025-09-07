物價漲不停有感..北市物價指數外食較上年同期漲4.33%

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾最有感食物類較上一期飆漲2.29%，主因蔬菜、蛋類、水果及肉類受7、8月颱風及豪雨影響，價格分別上漲21.94%、7.72%、3.34%及1.74%所致。圖／報系資料照
民眾最有感食物類較上一期飆漲2.29%，主因蔬菜、蛋類、水果及肉類受7、8月颱風及豪雨影響，價格分別上漲21.94%、7.72%、3.34%及1.74%所致。圖／報系資料照

民眾有感物價持續漲，根據北市公布最新8月北市消費者物價總指數為111.26，較上月上漲0.41%，去年同月上漲1.65%；1至8月累計平均總指數已比去年同期上漲1.96%。

其中民眾最有感食物類較上一期飆漲2.29%，主因蔬菜、蛋類、水果及肉類受7、8月颱風及豪雨影響，價格分別上漲21.94%、7.72%、3.34%及1.74%所致。

跟去年同期相比，食物類飆漲3.70%，颱風及氣候影響肉類及蔬菜供給減少價格分別上漲8.04%及5.63%，加以外食費業者反映營運成本上升，價格上漲4.33%所致。

北市主計處表示，其他7大類指數變動，雜項類較上月上漲0.23%，主因個人隨身用品上漲1.15%所致；衣著類下跌2.30%是因折扣促銷；教養娛樂類下跌1.49%為暑假將結束，國外旅遊團費調降價格；醫藥保健類與交通及通訊類則分別上漲0.17%及0.03%，另居住類則下跌0.02%。

但如果與去年同月比較，教養娛樂類上漲2.14%因國外旅遊團費調漲；居住類、醫藥保健類及雜項類分別上漲1.50%、1.48%及1.34%。不過衣著類下5.48%、交通及通訊類下跌1.86%。

至於按漲跌幅對總指數影響較顯著的查價項目分析，8月與上月比較，368個項目群上漲144項(占CPI權重45.22%)，加權平均漲幅為1.97%，影響總指數較顯著漲幅前三項為：蔥、芹菜及甘藍菜(高麗菜)。

與去年同月比較368個項目群則上漲者226項(占CPI權重71.40%)，加權平均漲幅為3.35%，影響總指數較顯著漲幅前三項為：金飾及珠寶、豬肉及牛肉、牛內臟。

