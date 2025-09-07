新青安水龍頭開大 她曝房仲吐露這話…嘆炒房成追逐高房價的韭菜

行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。不過台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱在臉書說，「新青安，就是為炒房文化火上加油的錯誤政策」，讓「尚不適合買房的人成為追逐高房價的韭菜。」

這幾年一直都有在看、想買內湖房子的吳欣岱說，民進黨在為了選舉提出新青安政策後，她人生第一次聽到房仲跟她說：「最近真的太貴了，你先不要買。」

吳以自身經驗有感而發地說，她約一年前就說過，她認為民進黨政府應該針對新青安政策作出評估和檢討，但一年後的現在，很訝異政府不只從未針對新青安政策，作出務實反省和檢討，甚至要在這台房市的失速列車上繼續添加柴火。

吳欣岱說，2023年初，因為央行的第六波管制，造成房市交易量萎縮，執政黨為了選舉創造房市利多，推出「以幫助青年購房」為話術的新青安政策。從那時開始，台灣房市供給量減少原因有建商土建融資緊縮、禁止紅單轉讓、賣方預期價格上漲惜售等；需求量增加的原因則如新青安補貼、預期房價上漲搶進的買盤，不分剛性和投資需求。而供需一減一增的狀態下，引發民眾的FOMO心態，使得房地產價格暴漲。

吳說，新青安的申請從一開始就是從購房的角度切入居住議題，而非杜絕住房的金融商品化及租屋市場制度再健全的方向去設計，註定了政策的失敗。尤其鼓勵購房解決居住問題，只是讓原本尚且不適合買房的人（年紀較輕、自備款不夠、收入還未穩定…等）跳入這個市場增加需求，成為追逐高房價的韭菜。

她說，杜絕住房金融商品化的政策並不難設計，只要在不勞而獲的賣方資本利得有更正義的課稅機制，讓房地產難以賺取超額利潤，就可以杜絕投資炒房的投機者。更重要的是，居住正義不是買房正義，如果人民在租屋更有制度上的保障，自然能降低購屋的需求，減少推升房價的柴火。

她認為，台灣不只是居住正義議題，許多民生、經濟相關的議題都需要政府頂著壓力為多數人堅持做對的事。如果只是用資源分配的權力去換取政治利益的話，不只人民對政治越來越冷感，未來的共業也是下一代共同承擔。