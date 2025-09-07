白話財經／看懂虛擬幣定位 穩定幣、比特幣大不同

隨著加密貨幣市場逐漸成熟，各式各樣的虛擬幣讓人眼花撩亂，但以功用來說，有的用來儲值，有的適合投資，也有的設計為日常支付工具。當中最具代表性的三個主角：穩定幣、比特幣與以太坊，正好展示不同的角色定位。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT副總經理林逸騏指出，可以將「虛擬貨幣世界」比喻為一座數位資產百貨公司，穩定幣可視為手機裡的「數位現金」，目前常見的幣種包括ＵＳＤＴ（Tether）、ＵＳＤＣ，以及未來可能推出的「數位美元穩定幣」。

這類代幣通常與美元一比一掛鉤，設計目的就是避免幣值大幅波動。林逸騏解釋：「穩定幣就像台幣存款，今天不會變成一點二元，明天也不會掉到○點八元，它的特性就是讓人安心。」在應用上，穩定幣用途廣泛，包括跨境支付、在交易所進行幣別兌換，或在去中心化金融（DeFi）平台上作為抵押品。由於價格相對穩定，成為投資人和開發者的基礎工具。

不過，穩定幣並非完全無風險。過去有演算法型穩定幣（如TerraUSD）在市場壓力下失去錨定，引發幣值崩跌；而由法幣或資產擔保的穩定幣，則涉及儲備透明度與監管問題。以ＵＳＤＴ為例，雖然市值大，但其資產儲備狀況長期受質疑，外界持續要求更透明的審計。

美國推動天才法案（GENIUS Act），就是希望透過立法規範穩定幣的發行與儲備；歐盟則在加密資產市場監管法（MiCA）中納入明確規範，香港與新加坡也相繼推出相關指引。全球各地的金融主管機關，正試圖在創新與風險管控之間取得平衡。

若說穩定幣是現金，那麼比特幣則可稱作「數位黃金」。比特幣自二○○九年推出以來，最大特色在於總量僅有兩千一百萬枚，且不依賴任何政府或中央機構發行。這種稀缺性，使其具備抗通膨的屬性，成為部分投資人配置資產時的「避險工具」。

林逸騏表示，比特幣的定位與黃金相似，更適合作為長期儲值，而非日常支付。比特幣的重點就是維持安全、穩定和稀缺，就像黃金雖然不能作為市場上交易的媒介，卻因稀缺與保值而被廣泛接受。

以太坊（Ethereum）則是一個開放式的區塊鏈平台，支援智能合約與去中心化應用。這些功能讓開發者能在以太坊上建立多元應用，包括去中心化金融、ＮＦＴ（非同質化代幣）、遊戲與治理系統。以太坊的原生代幣「以太幣」（ＥＴＨ）是系統運行的「燃料」。每當用戶在鏈上進行操作，例如轉帳、部署智能合約或鑄造ＮＦＴ，都需要支付ＥＴＨ作為「手續費」。

整體而言，穩定幣、比特幣與以太坊在加密資產世界中各司其職：穩定幣強調價值穩定，是支付與交易的基礎工具；比特幣因供給稀缺，被視為「數位黃金」，適合長期儲值；以太坊則是支撐各種應用的「基礎建設」，其ＥＴＨ就像「鏈上的法幣」。

林逸騏總結：「誰能負擔得起燃料，誰就有能力去創造應用與服務。」這句話點出不同幣種的核心功能與競爭力。隨著監管政策逐步落地，加密資產市場也將進入更規範、更透明的新階段。對一般投資人而言，理解這些差異，有助於更快速融入這個高速變化的數位金融時代。