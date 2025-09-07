聽新聞
盜版書訓練Claude AI 新創公司Anthropic賠15億美元

聯合報／ 編譯吳孟真／綜合報導

人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic 五日同意支付至少十五億美元（約新台幣四百五十七億元），以平息與一群作家的版權訴訟。文件顯示，若這項和解方案通過，將是史上最大一筆公開報導的版權賠償案，也創下ＡＩ時代的先例。

根據訴訟文件，Anthropic同意為共五十萬本下載的書籍，支付每本約三千美元的外加利息，並銷毀包含盜版的資料集，此外，若後續確定有更多作品被盜，賠償金額可能會進一步增加。在此協議下，Anthropic未來仍有可能因旗下ＡＩ模型所創造的內容，面臨侵害版權訴訟。

這起訴訟是在去年由三名作家巴茨（Andrea Bartz）、格雷伯（Charles Graeber）與強生（Kirk Wallace Johnson）提告，指控Anthropic非法使用數百萬本盜版書籍訓練聊天機器人Claude，手段如同「大規模剽竊」。

舊金山聯邦地區法官阿爾蘇普六月裁定，Anthropic從盜版網站下載七百萬本盜版書籍屬侵權。也就是說，本案原告是因為Anthropic非法下載書籍而獲得賠償，而非其作品被用來訓練ＡＩ。

近來有一連串訴訟，指控OpenAI、微軟和Meta在內的科技公司，使用受版權保護的素材來訓練生成式ＡＩ系統，而「巴茨訴Anthropic案」是首起和解協議，可能影響其他待決訴訟的結果，也有望促使科技公司向版權所有人取得授權同意。

蘋果五日也遭作家提出集體訴訟，指該公司在未經同意的情況下，非法複製受版權保護的書籍來訓練其ＡＩ系統，且沒有列名出處，或給予報酬。

