新青安房貸鬆綁 台中看房人數翻倍

政府鬆綁新青安房貸後，昨天首周末房市反應冷熱參半。主打「讓利價」的台中海線預售屋，來客數翻倍，但市場觀望氣氛濃厚。年輕購屋族表示，「水龍頭開了，能流下來多少？何時流下來？」就怕重演「新青安之亂」。業界認為，鬆綁後短期可為首購族注入信心，但能否持續動能？端看央行態度。

政府重拳打炒房，加上美國關稅衝擊，台灣房市急凍。在新青安貸款鬆綁前，台中蛋黃區預售屋「一周僅六組人看屋」，蛋白區更冷清，許多銷售人員乾脆休假「度小月」。

「終於來客了！」新青安鬆綁後的首個周末，台中海線預售屋案場開門二小時，迎來四組客人，接待包廂客滿；另有市區預售屋迎來三組客人，接待人員笑稱「破了上周來客量」，人潮比不上房市熱絡時，但已經讓代銷業者嘴角上揚。

不過，高雄各案場看屋客稀落，有的建案決定封盤，有的則延後開案。代銷業者表示，期待政策轉變能讓房市轉為樂觀，但自住客還是偏觀望態度，投資客或資本雄厚的客戶則隨時進場。

主打首購、讓利價的預售建案來客翻倍，但心動卻觀望的氣氛濃厚，反映冷熱參半。年輕購屋族表示，擔心貸不到足夠成數，也怕利率變高，重演「新青安之亂」。吳姓新婚族表示，政府釋出多少額度？一年後要申貸真的沒問題嗎？就怕屆時貸款成數不足，得賠錢解約。

住商不動產企研室經理徐佳馨說，整體來看，新青安貸款鬆綁，短期內能針對首購族注入信心，帶動部分成屋市場交易，但也可能讓賣方心態轉硬，反而讓交易更膠著；能否持續動能？端看九月十八日央行理監事會對不動產放款集中度的態度。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，目前能逆勢熱銷的，多為打出讓利策略的新建案，新青安房貸「水龍頭開了，水能流下來多少？何時流下來？還是未知數」，能否刺激出看房熱潮？目前是觀察期。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，新青安政策對一千五百萬元以下的首購產品交易應有正面助益，但整體房市復甦，可能還要等到明年。