換屋族 貸款切結有望放寬

行政院將新青安排除在銀行法第七十二條之二限制，銀行房貸額度獲紓解。外界關注下一個項目是，攸關換屋族的一年內賣房切結規定是否調整。

中央銀行本月中旬將召開理監事會議，央行先前發布的選擇性信用管制措施，規定換屋族必須切結在一年內完成賣房，才能繼續適用房貸八成的成數，銀行人士認為調整的可能性很高。原因在於現在房市成交量萎縮，使許多簽下切結書的貸款戶，即使大幅降價也難以在期限內完成賣房。

至於調整方式，銀行人士指出，央行比較可能採取的措施，是讓換屋民眾把切結賣房的時限延長，例如從一年延長為一年半或是兩年，但也要看屆時理監事會議上其他的央行理事是否同意調整。

央行兩年前把換屋族切結書條款納入選擇性信用管制措施，當時房市很熱，還沒有出現目前一貸難求的情況，但現在的房貸荒已對換屋族賣房產生環環相扣影響。亦即，換屋族把舊屋拿出來賣時，經常碰到買方因為房貸貸不下來的變數，而簽不了約。

此外，比起中古屋，現在新青安至少超過七成以上是集中在和建商有關的整批性分戶房貸新成屋，大多數行庫都把額度保留在這一塊，使中古屋比起新成屋更難賣，要接手換屋族舊房子的買方，辦成房貸的難度更高。

也因此，即使換屋民眾願意大降價，也賣不出去，在這種市場面臨房貸荒，使成交量大幅萎縮的非常時期，讓民眾到最後竟只能形同「拋售拍賣」來賣房，只為達成央行的一年內賣屋要求，這形同對換屋族的「懲罰」，並不公平。

依照央行在選擇性信用管制措施白紙黑字的規定，倘若借款戶簽下一年內要完成賣房的切結書，就可以先取得最高八成的貸款成數，但之後若沒有在時限內賣房，銀行就要收回兩成的貸款，把貸款戶的成數降為六成，以及利率再往上加碼。

對貸款戶而言，最大的壓力在於銀行收回兩成的貸款。一家銀行業者表示，最近就有一起案例，是貸款戶時限快到期，雖已把房屋總價從原先的兩千萬出頭，大砍三百萬元，而且還是面積快要四十坪的優質公寓，卻還是賣不出去，讓貸款戶非常著急。因為依照切結書，貸款戶賣不出去房子，就必須讓銀行收回他去年購買新屋的兩成貸款成數，這位貸款戶去年購買新屋時貸款兩千五百萬元，貸款成數收回兩成，意即要提前償還五百萬，貸款戶根本籌不了這麼多錢。

銀行業者坦言，央行若不調整這項對換屋族的選擇性信用管制措施，銀行就只能照著切結書的內容執行，因為央行在金檢時若發現銀行未遵照執行，銀行將也將會被開罰。