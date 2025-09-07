台中173筆土地 9日標售

快訊

精神科診所醫師人數超車醫學中心 16年來成長逾3倍

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台中市地政局將於9日辦理今年第三次土地標售，標的橫跨水湳機場原址區、14期與1期等三大熱區，標售筆數達173筆、合計總底價約226.97億元。惟建商普遍審慎保守看待，粗估此次標脫率恐落在二至三成。

值得注意的是，行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自9月1日起不計入《銀行法》第72-2條有關「住宅建築及企業建築放款」總額。隨著政策鬆綁，預期有助首購族解決貸款卡關問題，市場氣氛回溫，是否連帶為土地標售注入強心針，有待觀察。

回顧今年2月與6月兩次標售，標脫率約20%與17.6%、溢價率約3%，顯示標售熱度偏冷。此次雖有巨蛋、水湳等建設題材支撐，但利率與去化壓力仍在，總價較低或是有鄰地整合需求的標的，有機會順利釋出，但高單價、高總價精華地，市場保守看待。

建築 首購 新青安

