受惠AI需求…8月出口亮眼 估連22紅

財政部9日將公布今年8月出口統計。即使在美國對等關稅陰影籠罩下，財政部分析，人工智慧（AI）仍是出口成長主力，且大型科技廠對需求看法樂觀，短期不受關稅等干擾，預估8月出口將在510億至532億美元間，年增率介於17％至22％，可望連續22紅。

我國7月出口566.8億美元，創歷年單月新高，年增率也高達42％，為2010年6月以來的近15年最強增速，連續21個月正成長。

財政部官員表示，7月出口表現氣勢如虹，主要受三大因素刺激，一是高效能運算與AI熱潮持續擴散，帶動硬體設備與零組件升級；二是國際品牌科技產品進入新品鋪貨期；三是美國對等關稅尚未確定前，部分客戶加快採購，AI相關產品出貨並沒有因為美國對等關稅陰影而弱化，反而呈現「驚驚漲」態勢。

7月進口也延續前幾月的成長，來到423.4億美元，且歷年單月次高，年增20.8％。官員指出，這主要是反映整體科技產業鏈國際分工、因應整體AI熱潮及即將來臨的外銷旺季，帶動備貨需求。

主要貨品中，仍以資通與視聽產品、電子零組件為雙主力，規模值各為歷年單月新高、次高，出口年增分別為87.1％、34.1％，財政部分析主要是AI、高效能運算等商機活絡，兩者合計年增59.8％，占總出口比重達75.2％；電機產品、機械受惠於AI應用帶動電源供應器、冷卻設備等需求，機械因生產半導體的相關機具出貨成長，分別年增14.8％、14％。

對主要市場出口方面，7月可說是全面走升，銷往東協及美國金額同步改寫紀錄，分別年增71.6％、62.8％，對中國大陸與香港年增23.9％，對歐洲、日本各增4.1％、0.5％。在市場結構方面，對美國、東協出口比重各上升至28.7％、19.8％，分別為近33年、歷年同期高點。