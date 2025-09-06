張宏嘉出席世界商會大會 籲CPTPP納入台灣

第14屆世界商會大會近日在墨爾本舉行，出席大會的國際經濟合作協會副理事長張宏嘉指出，台灣加入CPTPP將會為區域經濟發展帶來實質貢獻；他並響應駐澳大利亞代表處呼籲支持台灣加入CPTPP。

第14屆世界商會大會（World Chambers Congress）2日至4日在墨爾本舉行，今年主題為「企業、商會與政府：共創繁榮夥伴」，吸引全球近千名商會代表與會。

依據駐澳代表處新聞稿，張宏嘉強調，台灣是各國可以信賴的合作夥伴，在半導體、人工智慧（AI）及資安等高科技產業供應鏈中扮演關鍵角色，經濟表現穩健，並且與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員向來維持緊密經貿關係。

同樣出席世界商會大會的亞太商工總會會長麥克穆林（Peter McMullin）指出，台灣被排除在區域經貿協議之外，並非基於經濟原因，而是政治因素。他呼籲各界應以經濟優先，並在當前全球貿易不確定性升高之際，強化民主國家間合作，支持台灣納入CPTPP。

張宏嘉指出，台澳經濟結構高度互補，台灣具備先進製造能量與完整高科技產業生態系，澳洲則在研發與能源資源領域具備優勢。

張宏嘉相信，台澳雙方在半導體、AI、再生能源、關鍵礦物與農業等領域合作潛力龐大；可望成為創新合作的重要夥伴，共同推動「綠色」與「數位」經濟，為區域繁榮做出貢獻。