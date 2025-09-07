大數字／上半年出進口總值 創新高

我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期新高，分別成長25.9%、20.5%，寫下驚人的雙位數成長。但國際環境不穩定，且提前拉貨效應消退、基期墊高，下半年出口成長力道恐將受限。

財政部統計處公布今年上半年我國出進口貿易概況。報告指出，美國川普總統於今年初重返執政，在貿易方面隨即推行更全面的關稅措施，且政策反覆多變，為市場增添更多不確定性，國際機構普遍預期今年全球經濟增速將放緩，世界貿易動能也同步轉弱。

但人工智慧（AI）等創新應用蓬勃發展，持續推升對我半導體與資通訊產品需求，並帶動國內相關供應鏈廠商擴大投資力道，加上美國暫緩施行高額之對等關稅，引發客戶端的強力拉貨。

隨AI應用、高效能運算等需求不斷擴散，客戶端因應美國關稅政策的提前備貨效應發酵，今年以來我國出口值大致呈逐月遞升，3至6月規模拿下歷年單月前四高，其中5、6月更突破500億美元大關，寫下空前水準。

若以季為基準觀察年變動率，今年第1季出口增17.5％，第2季擴大至34.1％；進口值則受惠於科技產業鏈的國際分工運作與出口引申需求，再加上資本設備購置強勁，第1、2季各年增16.2％、24.5％，續呈雙位數升勢。

受惠於科技產業鏈分工運作與出口引申需求，我自南韓進口大量記憶體，推升上半年我國農工原料進口增加近二成；資本設備因半導體設備及資通設備進口倍增，年增近六成；消費品進口受資電產品買氣提升與小客車減少交互影響，小增2.3％。綜計上半年出口總值2,833億美元、進口2,275億美元，雙寫同期新高，年增率分別為25.9％、20.5％。

與亞洲主要經濟體比較，我國出口最為亮眼，表現優於香港（前五月）之年增16.1％、新加坡年增9.4％、中國大陸年增5.9％、日本年增4.8％、南韓年減0.03％。

今年上半年繳出亮眼成績單，但下半年仍有諸多隱憂。財政部從兩方向分析，首先，美國與主要經濟體之貿易僵局難解，國際貿易依然處於緊張局勢，美方雖然強調將於8月啟動新一輪關稅措施，但政策是否如期執行難以預料，再加上地緣政治衝突、氣候變遷及中國大陸經濟失衡等風險仍存，總體經濟面前景仍有諸多未定變數，恐怕會持續牽制消費與投資意願，並加大金融市場及物價波動，短期內全球經貿情勢不易擺脫震盪起伏，尚須審慎應對。

在AI應用擴散及預應關稅帶動的強勁備貨需求，持續激勵電子、資通等科技產品出貨動能，第2季我國出口及製造業生產同攀單季新高紀錄，目前而言，就業市場尚維持平穩，但零售消費受景氣影響而有轉趨保守跡象。展望未來，由於國際大環境不穩定因素迄未緩解，且隨提前拉貨效應消退、基期墊高，加上傳統產業外銷尚面臨海外產能過剩之干擾，下半年出口成長力道恐將受限。