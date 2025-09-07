大數字／上半年出進口總值 創新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期新高，分別成長25.9%、20.5%，寫下驚人的雙位數成長。 聯合報系資料照
我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期新高，分別成長25.9%、20.5%，寫下驚人的雙位數成長。 聯合報系資料照

我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期新高，分別成長25.9%、20.5%，寫下驚人的雙位數成長。但國際環境不穩定，且提前拉貨效應消退、基期墊高，下半年出口成長力道恐將受限。

財政部統計處公布今年上半年我國出進口貿易概況。報告指出，美國川普總統於今年初重返執政，在貿易方面隨即推行更全面的關稅措施，且政策反覆多變，為市場增添更多不確定性，國際機構普遍預期今年全球經濟增速將放緩，世界貿易動能也同步轉弱。

但人工智慧（AI）等創新應用蓬勃發展，持續推升對我半導體與資通訊產品需求，並帶動國內相關供應鏈廠商擴大投資力道，加上美國暫緩施行高額之對等關稅，引發客戶端的強力拉貨。

隨AI應用、高效能運算等需求不斷擴散，客戶端因應美國關稅政策的提前備貨效應發酵，今年以來我國出口值大致呈逐月遞升，3至6月規模拿下歷年單月前四高，其中5、6月更突破500億美元大關，寫下空前水準。

若以季為基準觀察年變動率，今年第1季出口增17.5％，第2季擴大至34.1％；進口值則受惠於科技產業鏈的國際分工運作與出口引申需求，再加上資本設備購置強勁，第1、2季各年增16.2％、24.5％，續呈雙位數升勢。

受惠於科技產業鏈分工運作與出口引申需求，我自南韓進口大量記憶體，推升上半年我國農工原料進口增加近二成；資本設備因半導體設備及資通設備進口倍增，年增近六成；消費品進口受資電產品買氣提升與小客車減少交互影響，小增2.3％。綜計上半年出口總值2,833億美元、進口2,275億美元，雙寫同期新高，年增率分別為25.9％、20.5％。

與亞洲主要經濟體比較，我國出口最為亮眼，表現優於香港（前五月）之年增16.1％、新加坡年增9.4％、中國大陸年增5.9％、日本年增4.8％、南韓年減0.03％。

今年上半年繳出亮眼成績單，但下半年仍有諸多隱憂。財政部從兩方向分析，首先，美國與主要經濟體之貿易僵局難解，國際貿易依然處於緊張局勢，美方雖然強調將於8月啟動新一輪關稅措施，但政策是否如期執行難以預料，再加上地緣政治衝突、氣候變遷及中國大陸經濟失衡等風險仍存，總體經濟面前景仍有諸多未定變數，恐怕會持續牽制消費與投資意願，並加大金融市場及物價波動，短期內全球經貿情勢不易擺脫震盪起伏，尚須審慎應對。

在AI應用擴散及預應關稅帶動的強勁備貨需求，持續激勵電子、資通等科技產品出貨動能，第2季我國出口及製造業生產同攀單季新高紀錄，目前而言，就業市場尚維持平穩，但零售消費受景氣影響而有轉趨保守跡象。展望未來，由於國際大環境不穩定因素迄未緩解，且隨提前拉貨效應消退、基期墊高，加上傳統產業外銷尚面臨海外產能過剩之干擾，下半年出口成長力道恐將受限。

美國 半導體

延伸閱讀

美對等關稅衝擊社福捐款？彰化今年愛心捐贈比去年縮水一半

印媒：莫迪因關稅與川普疏遠 不參加聯合國大會

美就業報告數據差 製造業促降息、停止關稅戰

川普簽行政命令豁免多項產品關稅 曝降稅與否「取決這些條件」

相關新聞

大數字／上半年出進口總值 創新高

我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期新高，分別成長25.9%、20.5%，寫下驚人的雙位數成長。但國際環境不穩定，且...

大數字／資通、視聽產品 出口最強勁

今年上半年主要貨品出口以資通與視聽產品年增63％，表現最為強勁，且規模值超越電子零組件，成為最大出口貨類；兩貨類併計，上...

大數字／對美外銷火熱 跳升逾五成

我國上半年主要市場以對美國出口增幅51.4％最大，對東協、陸港出口各增31.4％、12.7％，這也反映在外銷市場結構上，...

換屋族 貸款切結有望放寬

行政院將新青安排除在銀行法第七十二條之二限制，銀行房貸額度獲紓解。外界關注下一個項目是，攸關換屋族的一年內賣房切結規定是...

新青安房貸鬆綁 台中看房人數翻倍

政府鬆綁新青安房貸後，昨天首周末房市反應冷熱參半。主打「讓利價」的台中海線預售屋，來客數翻倍，但市場觀望氣氛濃厚。年輕購...

白話財經／看懂虛擬幣定位 穩定幣、比特幣大不同

隨著加密貨幣市場逐漸成熟，各式各樣的虛擬幣讓人眼花撩亂，但以功用來說，有的用來儲值，有的適合投資，也有的設計為日常支付工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。