大數字／資通、視聽產品 出口最強勁
今年上半年主要貨品出口以資通與視聽產品年增63％，表現最為強勁，且規模值超越電子零組件，成為最大出口貨類；兩貨類併計，上半年出口逾2,000億美元，出口增幅達四成，合占總出口比重70.8％，寫下歷年同期高點。
受惠於AI技術的應用與需求持續開展，美國雲端服務供應商加大投資與設備採購，加上美國對等關稅90天寬限期影響，帶動資通與視聽產品今年上半年出口達1,019億美元，超越電子零組件為最大出口貨類、年增63％。
AI推升半導體晶片需求，電子零組件出口擺脫連續二年衰退，今年上半年出口987億美元，大幅成長22.2％；其中積體電路因電子產品導入AI功能，加速晶片朝更小技術節點推進，對先進製程產品的需求益加強勁、年增23.5％。
傳統貨品部分，上半年我國機械出口121億美元，年增4.3％。另受地緣政治情勢起伏、國際經濟疲軟，上半年國際原油價格維持震盪走低，我國礦產品上半年出口70億美元、年減1.4％，塑、化產品因終端需求疲弱，加上中國大陸產能過剩，將礦塑化產品合併觀察，上半年出口254億美元，年減2.8％。
在進口部分，主要受惠於AI產業鏈國際分工運作所帶動，使得積體電路及電腦之零附件等科技產品進口規模均創下新高，今年上半年農工原料進口1,517億美元、年增19.4％，其中電子零組件進口年增38.3％，電腦之零附件進口增2.3倍，表現最為亮眼。
