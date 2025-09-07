大數字／對美外銷火熱 跳升逾五成

我國上半年主要市場以對美國出口增幅51.4％最大，對東協、陸港出口各增31.4％、12.7％，這也反映在外銷市場結構上，陸港、美國所占比重均在28%，分別為近24年同期低點、近33年同期高點，東協占二成，創歷年同期最高。

隨半導體等高科技產品需求攀升，因人工智慧熱潮、高效能運算商機及客戶端因應美國關稅政策提前備貨效應，帶動科技產品出口走揚，今年上半年我對中國大陸與香港出口792億美元、年增12.7％；對美國出口789億美元，創歷年同期新高，年增51.4％。

對東協出口同樣也是受惠於資通與視聽產品、電子零組件輸出擴增，出口值556億美元，刷新歷年同期紀錄，年增31.4％；對歐洲出口受資通與視聽產品出貨縮減拖累，年減7.7％，來到181億美元；對日本出口142億美元，年增12.2％，以資通與視聽產品、電子零組件出口表現較佳。

值得注意的是，今年上半年我對東協十國出口規模寫下新猷，其中對新加坡、馬來西亞、越南在供應鏈移轉效應及AI商機挹注下，對我國伺服器、顯示卡與晶片等拉貨強勁，出口增幅分別為13.8％、94.6％、21.2%，對泰國在電子零組件驅動下，年增10.8％，對寮國因金屬電阻漿等化學品出口持續擴張，增幅逾二倍，讓這五國出口值均為同期新高。

在進口部分，今年上半年自陸港進口432億美元，年增13.8％，為我國進口最大來源地區，其中電子零組件、資通與視聽產品、電機產品、機械等進口均有顯著成長；自東協進口282億美元，年增18.6％，主要受到來自馬來西亞的精密儀器。