美國最新的就業數據如何解讀？大型金控這麼說

美國周五發布8月最新的非農就業報告，顯示多數產業減少僱員。對此，大型金控內部的研究部門評估，報告隱隱透露出美國經濟並沒有衰退的威脅，對於股債市場來說仍可正面解讀。

該金控內部認為，過去一周美國一系列的就業數據，包括ADP（非農就業人口的提前預測）、初領失業金人數、BLS（非農就業報告），均指向勞動市場降溫，不僅失業率上升並超過聯準會（Fed）認為合宜水準的4.2%，未充分就業率，包括U6失業率從7.9%上升到8.1%，也創下2021年10月以來最高。

再加上Fed主席鮑爾在Jackson Hole會議中強調，通膨只是暫時性現象，並開始重視勞動市場下行風險，因此該金控也認為，在BLS就業報告的數據發布後， 將可確定FOMC（公開市場操作委員會）將會在9月降息。

此次美國的非農就業報告顯示，多數產業減少僱員，包括礦業減少6000人、營建減少7000人、製造減少1.2萬人、資訊減少5000人、金融業減少3000人、專業及商業服務減少1.7萬人、政府減少1.6萬人，主要行業中僅交通運輸及公用事業增加2000人、教育及醫療增加4.6萬人、休閒及餐飲增加2.8萬人。

大型金控內部分析，多數產業減少僱員，且目前就業主要創造自與景氣循環關聯不大的教育及醫療可知，美國勞動市場降溫的情況比起統計數據還顯著。另一方面，過去兩個月的非農就業再度下修，也呼應勞動市場的降溫。

這份報告分析，勞動市場的降溫比較偏向是廠商因應政策不確定性而暫緩招聘以及新業務拓展，因此比較和貿易端，包括製造業、躉售業，與投資相關如營建業、資訊科技的就業減少。但比較和美國內需，如零售業、休閒旅館相關的就業仍然保持穩定。再加上如果需求真的疲軟，平均每周工時應該明顯下降，且薪資成長應該明顯放緩，但平均每周工時仍然保持平穩、薪資不僅月增率持平，且年增率3.7%仍然高於2000年來平均的3.1%，再加上勞動參與率的提高，凸顯出美國勞動市場仍然存在韌性。只要不確定因素消除，就業市場仍然保有回穩的可能。