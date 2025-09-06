APEC中小企業部長會議揭幕 經部分享產業AI轉型經驗

經濟部今天表示，政務次長何晉滄5日偕台灣代表團出席第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議，分享台灣推動中小企業數位轉型、AI人才培育、發展潛力新創的具體作法與成果，獲各國高度肯定。

經濟部今天發布新聞稿，本屆會議在韓國濟州島召開，由韓國中小及新創企業部部長韓聖淑主持，以中小微企業帶動永續及包容成長為主軸，針對數位科技應用、減碳與綠色轉型、公私部門合作等議題討論，會後並發表部長聲明與濟州倡議（Jeju Initiative），盼協助中小企業再創高峰。

何晉滄指出，台灣推動多元產業AI升級與人才培育措施，包括開辦線上與實體AI共通課程，與業界合編產業進階教案等。一方面針對應屆畢業生規劃AI新秀計畫，提供AI專業訓練與企業實習；另方面針對在職員工，透過AI菁英計畫與15個研發法人打造85條先進AI試產線，教學及實作雙軌並行，使業者能實際運用產線並進行試量產，加速中小企業創新升級。

何晉滄也在會中說明台灣如何引導學研機構設立新創企業，將研發成果商業化，並協助連結及融入國際供應鏈。他表示，台灣積極鼓勵中大型企業設立加速器培育新創團隊，不僅有效引進外部創新，更幫助新創企業成功開發國內外市場，藉此進一步吸引全球新創來台發展。

以福寶科技公司為例，公司從新創團隊起家，結合經濟部研發補助、工業技術研究院技術能量與新創企業國際化計畫，成功開發外骨骼仿生與智慧復健科技，現已應用在全球逾60家醫療與照護機構，充分展現新創企業在大健康領域的實力與國際競爭力。

部長會議期間，韓方同時舉辦中小企業生態創新論壇、中小企業創新網絡論壇、全球創業投資高峰會、新創企業展等活動，特別以智慧醫療、智慧美妝作為代表性的應用領域，實地呈現韓國推動中小企業轉型發展的成果。