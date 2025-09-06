快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC中小企業部長會議揭幕 經部分享產業AI轉型經驗

中央社／ 台北6日電
經濟部6日指出，政務次長何晉滄5日偕台灣代表團出席第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議。圖為何晉滄在APEC中小企業部長會議發言。（經濟部提供）中央社
經濟部6日指出，政務次長何晉滄5日偕台灣代表團出席第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議。圖為何晉滄在APEC中小企業部長會議發言。（經濟部提供）中央社

經濟部今天表示，政務次長何晉滄5日偕台灣代表團出席第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議，分享台灣推動中小企業數位轉型、AI人才培育、發展潛力新創的具體作法與成果，獲各國高度肯定。

經濟部今天發布新聞稿，本屆會議在韓國濟州島召開，由韓國中小及新創企業部部長韓聖淑主持，以中小微企業帶動永續及包容成長為主軸，針對數位科技應用、減碳與綠色轉型、公私部門合作等議題討論，會後並發表部長聲明與濟州倡議（Jeju Initiative），盼協助中小企業再創高峰。

何晉滄指出，台灣推動多元產業AI升級與人才培育措施，包括開辦線上與實體AI共通課程，與業界合編產業進階教案等。一方面針對應屆畢業生規劃AI新秀計畫，提供AI專業訓練與企業實習；另方面針對在職員工，透過AI菁英計畫與15個研發法人打造85條先進AI試產線，教學及實作雙軌並行，使業者能實際運用產線並進行試量產，加速中小企業創新升級。

何晉滄也在會中說明台灣如何引導學研機構設立新創企業，將研發成果商業化，並協助連結及融入國際供應鏈。他表示，台灣積極鼓勵中大型企業設立加速器培育新創團隊，不僅有效引進外部創新，更幫助新創企業成功開發國內外市場，藉此進一步吸引全球新創來台發展。

以福寶科技公司為例，公司從新創團隊起家，結合經濟部研發補助、工業技術研究院技術能量與新創企業國際化計畫，成功開發外骨骼仿生與智慧復健科技，現已應用在全球逾60家醫療與照護機構，充分展現新創企業在大健康領域的實力與國際競爭力。

部長會議期間，韓方同時舉辦中小企業生態創新論壇、中小企業創新網絡論壇、全球創業投資高峰會、新創企業展等活動，特別以智慧醫療、智慧美妝作為代表性的應用領域，實地呈現韓國推動中小企業轉型發展的成果。

AI 經濟部 中小企業

延伸閱讀

元大銀行支持低碳轉型 TCFD報告書連2年獲績優獎

台灣無薪假245家、4863人創新高 經部出手4大方案力挺：雨天不收傘

王鴻薇質疑多項電網韌性「變相撥補台電」 卓揆：用於不同地方

鄭麗君揭台美談判必考題 美規車、農產品、輸入許可制都被點名

相關新聞

美國最新的就業數據如何解讀？大型金控這麼說

美國周五發布8月最新的非農就業報告，顯示多數產業減少僱員。對此，大型金控內部的研究部門評估，報告隱隱透露出美國經濟並沒有...

8月CPI年增1.6％ 17項民生物資創1年半新高

主計總處昨天發布八月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六，雖是連四個月低於百分之二通膨警戒值，年增率卻是四個月最高...

APEC中小企業部長會議揭幕 經部分享產業AI轉型經驗

經濟部今天表示，政務次長何晉滄5日偕台灣代表團出席第31屆亞太經濟合作（APEC）中小企業部長會議，分享台灣推動中小企業...

國票證副董解任案美麗華罕見不支持 牽動內部勢力洗牌

國票金控董事會2026年6月將全面改選，近一周來因為國票證券副董事長陳冠如的解任案，鬧得沸沸揚揚，不過在整個過程當中，出現令人意外的轉折，本來被歸類為親旺中集團的美麗華，其推薦的獨立董事劉江抱，竟然和耐斯集團所推薦的獨董吳瑋恩都主張，該解任案應該由審計委員會調查，而不是由公司高層指派調查小組調查。這一樁副董解任案，已牽動國票金不同勢力的洗牌重組。

美國關稅影響 上月CPI年增1.6% 低於警戒線

主計總處昨（5）日公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為1.60%，較7月上漲0.46個百分點，為近四個月高點，已連續...

重要民生物資漲幅擴大

主計總處昨（5）日公布8月CPI年增1.60%，是四個月來高點；值得注意的是，行政院穩定物價小組關注的17項民生物資漲幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。