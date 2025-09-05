失業勞工子女就學補助開放申請 金額提高、條件放寬

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，自114學年度第1學期起，將擴大補助對象及提高補助金額，即起開放受理，至10月14日截止申請。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說，為更即時協助驟然失業的勞工、減輕子女就學負擔，這學期起擴大失業勞工子女就學補助申請條件，新增對象包括，過去因工作不穩定打零工而被排除的勞工，以及只要在申請期間內辦理求職登記、後續獲得失業認定者。此外，取消「排富條款」，讓近1年所得驟減經濟陷入困境的失業勞工，也能申請失業勞工子女就學補助。

考量近年物價調漲，這學期起也提高補助金額，子女讀公、私立大專校院的就學補助金額將分別增加1400元與2000元。調整後，公立大專校院子女，每學期每名補助由1萬3600元提高至1萬5000元，私立大專校院子女補助，由2萬4000元提高至2萬6000元；公立高中職則維持子女每名補助4000元，私立高中職子女維持補助6000元。

針對獨力負擔家計，包含離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6000元外，每人另加給5200元的補助，一人為3萬1200元，2名子女合計為6萬2400元。

勞動部提醒，申請人子女就讀私立大專校院者，教育部自112學年度第2學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元(3.5萬元/年)」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領。另外，若子女就讀高中職，已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費(即學費繳款單，學費顯示為零元)者或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請勞動部就學補助。

今起至10月14日止，符合申請資格勞工，可透過勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統申請，或下載申請書列印填寫後，掛號郵寄至勞動部，相關事項可洽詢就學補助受理專線02-25007259，或勞動部諮詢專線1955。