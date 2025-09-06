聽新聞
央行公布8月外匯存底5974.3億美元
中央銀行公布最新外匯存底，八月底我國外匯存底金額為五九七四點三○億美元，較上月底減少四點三九億美元，和美債等孳息、匯率變動等有關。
台幣匯率八月走弱，央行外匯局長蔡炯民也說明，主要和外資在台盈餘（主要為股市資本利得）及股利匯出有關，現在進出口廠商在匯市已趨平穩，對台幣匯率最主要的影響來自外資。
蔡炯民指出，由於四至六月台幣匯價波動大，因此央行進場調節買進較多的外匯，目前整體外匯存底餘額較去年底仍增一百八十億元。
蔡炯民也認為，由於市場估計美國聯準會可能在九月降息二碼（一碼是○點二五個百分點），因此，第三季的外在不確定因素已較第二季淡化。但關稅則較難判斷，尤其，美國最高法院和總統川普之間的訴訟結果，仍存在許多變數。
