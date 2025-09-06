8月CPI年增1.6％ 17項民生物資創1年半新高

主計總處昨天發布八月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點六，雖是連四個月低於百分之二通膨警戒值，年增率卻是四個月最高，主因八月楊柳颱風豪雨造成農損，蔬菜價格年漲百分之十點九，豬肉則因豬隻供給減少，豬價漲幅飆至百分之八點○九，創一年半最高漲幅，十七項重要民生物資漲幅百分之二點三二，也創一年半新高。外食、房租漲勢未歇，惟漲幅較七月收斂。

對於美國關稅效應是否外溢影響台灣物價？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，關稅對全球經濟雖有影響，美國若因此物價上漲，台灣從美國進口商品對國內物價會有外溢效果，但國際農工原物料因需求疲軟下跌，會抵銷漲勢，而且原物料下跌力道會比較大，判斷關稅對國內物價影響不大。

八月ＣＰＩ單月漲幅達百分之○點四六，主要是蔬果受七、八月接連颱風豪雨影響，量減價揚。因去年八月也有颱風，高基期之下，八月ＣＰＩ較去年同月年增率百分之一點六○。

曹志弘表示，八月颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格漲幅攀至百分之十點九高檔；豬隻受豪雨波及淹死，以及夏天食欲不佳、疫病等多重因素，影響供給，豬肉價格年漲百分之八點○九，漲幅攀一年半高點，但八月下旬毛豬批發價格已從高點回落，供給也有所調節，豬價漲幅應會收斂。

扣除蔬菜水果及能源後的核心ＣＰＩ年增率百分之一點七四，已連續十七個月低於百分之二。

對於未來物價趨勢，曹志弘認為，原油價格跌幅超過一成，農工原物料價格則是漲跌互見。

九月ＣＰＩ走勢，曹志弘表示，去年九月有很多颱風，基數會比較高，如果今年九月天候平穩，九月ＣＰＩ有機會比八月低。