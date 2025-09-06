聽新聞
林宜敬談產業運用AI 最看好生技與長照、日照中心

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

全球都在發展ＡＩ（人工智慧），台灣各行各業也都需要ＡＩ，不過，ＡＩ新創應用多如牛毛，到底哪個產業會率先積極導入ＡＩ呢？數發部林宜敬觀察，「我們目前最看好的就是生技長照、日照中心等產業」。

林宜敬說，數發部提供ＡＩ新創企業的五大政策工具之一，就是「行銷」，透過行銷、媒合途徑，為ＡＩ新創找到合適的客戶。他談到，有一次數發部在沙崙召開說明會時，希望邀四十家長照企業參與，結果，那一次總共來了八十家，因為這些企業都認為ＡＩ可以幫助他們解決許多問題。

「以前我們送小孩子去幼稚園有聯絡簿，現在送長輩到日照中心，也會有聯絡簿。」林宜敬舉例，日照中心會在這些聯絡簿裡面，記錄長輩用餐狀況、血壓變化，「有些日照中心，他們請的是外勞，外勞不一定會溝通書寫國語。但有了ＡＩ之後，ＡＩ就可以自動完成記錄」。

此外，有些長輩會住在長照中心，長照中心最怕老人家晚上上廁所跌倒，所以，要有人守夜巡邏，「但巡邏其實百分之九十九都是沒狀況的，現在也有ＡＩ公司做紅外線偵測，一旦老人家跌倒，系統會馬上示警異常狀況」。林宜敬說，以前長照中心晚間要配備三個人，但有了ＡＩ之後，只需一人即可掌握各式變化。

林宜敬說，台灣ＡＩ新創有很大的研發量能，「這些應用都是民間產業想出來的，數發部希望塑造環境，讓ＡＩ新創都能找到訂單」。他也認為，與其給予補助，不如協助新創找到大量而穩定的訂單，唯有如此，ＡＩ新創產業才能穩定成長發展。

