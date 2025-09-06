美國關稅影響 上月CPI年增1.6% 低於警戒線

主計總處昨（5）日公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為1.60%，較7月上漲0.46個百分點，為近四個月高點，已連續四個月低於2%的通膨警戒線。扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.74%，為七個月來最大漲幅，且連續17個月低於2%。

主計總處綜合總計處專門委員曹志弘分析，全球經濟受到美國關稅的影響有點降溫，從農工原物料價格可以看出，8月價格比較疲弱，加上新台幣升值，有利於國內物價穩定。

近一年CPI年增率

曹志弘指出，進口物價指數以美元計價已連續34個月下跌，以新台幣計價也連續五個月下跌，應能舒緩未來物價上漲壓力。主計總處預計9月CPI漲幅也能低於2%，甚至比8月還要縮小。

據統計，8月CPI年增率為1.60%，比7月CPI年增率1.53%上漲0.46%，曹志弘說明，主因蔬果受7、8月接連之颱風及豪雨造成農產損失，導致蔬菜價格攀至高檔，加上肉類及蛋類價格也高漲，推升外食費，影響食物類漲幅3.18%；另外，房租、醫療費等持續調升，帶動服務類漲幅也大於2%；不過成衣及機票價格下跌，抵銷部分漲幅。

8月美方宣布台灣暫時性稅率20%，對等關稅自8月7日起實施，外界關注是否影響後續物價。例如美國調漲進口關稅之後，美國產品可能漲價，採購美國進口商品會更貴，產生外溢效果。

曹志弘認為，美國關稅會導致美國製造的產品漲價，如果台灣從美國進口商品可能會比較貴，這對國內物價有外溢效果。不過，國際農工原物料走弱，且新台幣對美元升值，有助於抑制進口物價的上升。整體判斷，關稅對國內物價影響不大。