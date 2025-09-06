重要民生物資漲幅擴大

主計總處昨（5）日公布8月CPI年增1.60%，是四個月來高點；值得注意的是，行政院穩定物價小組關注的17項民生物資漲幅2.32%，則寫一年半來新高。

據統計，17項重要民生物資CPI，8月漲幅擴大，升至2.32%，為一年半以來新高；又以豬肉漲幅擴大至8.09%，為近18個月高點，另外麵包漲4.15%，漲幅顯著。

主計總處綜合總計處專門委員曹志弘指出，民眾會對物價上漲的感受更為深刻，主要是民生部分漲幅較高者，包括蔥漲39.86％、高麗菜漲14.97％、火車票漲9.63％、豬肉漲8.09％、住宅管理費漲5.32％等，漲幅比較顯著。

此外，外食費漲3.34％也令消費者較有感，曹志弘指出，去年11月起外食費漲幅都高於3%，8月外食費續漲3.34%，但觀察商品類價格持穩，加上今年4月沒調電價，商品成本平穩，主計總處研判後續即使再有調整，漲幅應不會明顯擴大。

至於房租，曹志弘說，主要受到整體物價、住宅維修費、利率、房價的影響。目前整體CPI平穩，住宅維修費近四個月漲幅回落到2%以下，所以前兩項因素的影響不大。內政部公布今年第1季住宅價格指數，年增率連兩季縮小，主計總處判斷，房租漲幅雖然還是大於2%，但後續不致會再明顯擴大。