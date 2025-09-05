產業界受匯率衝擊 卓榮泰請金管會研提遠期避險金融商品

行政院長卓榮泰5日前往台中市參訪巨大公司（9921），並與自行車業者交流座談。卓榮泰表示，過去幾年台灣自行車業者遭遇相當大起伏，面臨歐美市場去庫存化、供應鏈重組、節能減碳轉型等問題，政府在應對這波關稅衝擊中，將協助業者一併進行數位及淨零轉型，讓業者在國際市場上更具競爭力。

包括行政院發言人李慧芝、副秘書長阮昭雄、勞動部長洪申翰、經濟部次長賴建信、財政部次長李慶華、政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧、立委何欣純與楊瓊瓔、台中市副市長鄭照新等人均出席活動。

卓榮泰表示，參訪巨大公司過程中，聽到「輪子會不斷進化，只有被需要的速度會留下來」這句話，令他印象深刻，這也是在勉勵現在的內閣團隊，執政的路一直在前進，必須加快速度回應社會及人民的需求。賴清德總統也一再要求行政部門應儘速協助業者適應新的國際關貿秩序，協助業者站穩腳步邁向國際。

卓榮泰指出，目前我國對等關稅暫時性稅率為20%，鄭麗君副院長率領的談判團隊仍持續與美方進行磋商，政府會努力讓關稅談判儘速塵埃落定，讓業者有更明確的方向可以調適、升級與轉型，並繼續爭取更合理的對等關稅及不疊加關稅，同時針對232條款的磋商，也希望爭取合理稅率，期待在最快時間內向國人報告最終結果。

卓榮泰說，政府不僅關心半導體等高科技產業發展，也希望加大力道協助台灣中小微企業因應關稅衝擊，不論是提供業者金融支持、租稅優惠，或是協助業者進行產業升級、開拓多元市場、打造台灣品牌與國際競爭等。

卓榮泰提及，賴總統今天已公布《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正條文，下周正式生效後，行政院預計於下周四（9月11日）行政院會上提出特別預算，共計5,700億元，其中包括產業支持方案930億元，並另外預留200億元，視第一期執行情形後，再適時提出，期盼9月19日立法院開議後，能儘速通過特別預算。

卓榮泰表示，過去兩個月來，新台幣匯率波動，讓業者內心忐忑不安，但近來新台幣對美元匯率已較先前穩定，大多維持在30至30.7元價位。由於台灣不是匯率操縱國，不能對匯率做太多干涉，期盼新台幣匯率能夠維持較長時間的穩定，並在關稅談判塵埃落定後，持續穩定下去。

卓榮泰說，各行各業皆面臨AI轉型需求，企盼導入AI技術至生產、研發及管理之中。對此，政府已提出「AI新十大建設」，期盼透過更多基礎建設，營造AI生活環境，打造台灣成為「智慧生活圈」，讓國人在每一項公共服務中皆能享受AI技術服務，以達「創新驅動、普惠大眾」目標。

卓榮泰也說，今日參訪的巨大集團是享譽國際的台灣自行車品牌，政府會與業界站在同一陣線，期盼巨大集團的成功案例，能引領更多供應鏈廠商透過「以大帶小」方式垂直整合、加速前進，提升我國產業國際競爭力，並透過合作轉型升級的創新模式，共同打造國內產業更多成功案例。

致詞結束後，卓榮泰與自行車業者進行交流座談，傾聽業者心聲與需求，包括：美國對等關稅及新台幣匯率對產業的衝擊、政府產業支持方案、國內自行車道建立及自行車碳權等議題。

卓榮泰回應，政府有義務及責任穩定匯率市場，請金管會及各金融單位研提遠期避險金融商品，並多加宣導，降低業者面臨匯率波動風險。

針對國內自行車道建立部分，卓榮泰說，交通部已提出方案，將串聯台灣自行車道，讓自行車愛好者能夠在不同路段欣賞不同風光；同時，未來運動部成立後，也將進一步思考如何提升台灣自行車運動。

至於自行車碳權議題，卓榮泰指出，我國2025年已正式徵收碳費，環境部將進一步做好碳定價工作，衡量對業界衝擊及負擔最小方式進行。