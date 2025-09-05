科技人斜槓作家 數發部長林宜敬理性中有冒險魂

數發部長林宜敬科技人出身，多才多藝，當過作家，還曾是台大棒球隊一員。從民間闖進官場，他剖析自己好奇心強，雖然不是大膽的人，每次遇到冒險、探索的機會，即使內心害怕，仍會踏出腳步嘗試。

林宜敬擁有台大資訊工程系學士、美國布朗大學電腦科學博士背景，曾任職美國IBM華生研究中心博士後研究員、趨勢科技新產品研發協理、華通電腦資訊部副理，也創辦艾爾科技，具有深厚實務經歷。

理工背景顯赫，但其實林宜敬出身於文學家庭，媽媽是作家嶺月，他自小耳濡目染，也出版了「幸福的鬼島」等書，書寫自身及家族的經歷。

談起跨領域、跨文化的背景，林宜敬分享，自己好奇心很強，雖然不是大膽的人，每次遇到冒險、探索的機會，即使內心害怕，仍會踏出腳步嘗試，「我上任時有一種感覺，過去很多的人生經驗，無論是快樂還是辛苦、難過的，後來這些事就是Connecting theDots，對我工作幫助非常大」。

蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）是他的偶像，林宜敬提及的Connecting the Dots（串連起點滴）這句話，正是賈伯斯名言。

林宜敬打過台大棒球隊，讓他對棒球的熱愛迄今不減。他曾在台大校友月刊敘述那段精采的日子，不但跟

1973年世界冠軍台南巨人少棒隊當家投手兼第四棒黃清輝一起打過球，每次輪到黃清輝打擊練習，總是指名要他投球。林宜敬說，因為黃清輝覺得學弟當中就是他的球速比較快，控球比較好，打起來比較過癮，「對我來說是無上的光榮」。

愛打球、愛看球，林宜敬還把棒球哲學融入人生。「教練叫我上場，我就上場，我的前一棒打出安打、長打，我就要護送他回壘」。原任數發部次長的林宜敬說，前任部長黃彥男卸任，好比前一棒敲出安打，這時教練派他上場打擊，就是延續攻勢，持續深化AI產業、資安韌性、打詐等3支箭，也將強化數位政府。

「棒球教我最重要的事就是teamwork。」林宜敬說，棒球不像足球或籃球，緊急時刻靠著超級球星就能主宰戰局，即使是美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平，也只是先發9棒的其中1棒，5天也只能先發投1場。林宜敬深知團隊合作的重要性，盼透過政府與民間合作、跨部會加強協調，逐步讓台灣在全球AI創新浪潮中立足。

除了打團體戰，林宜敬強調，必須把技術性的數位與資安議題說明到一般人都能理解，也藉由這種方式跟立委討論，「我們都是為了國家好」，他希望透過溝通爭取社會支持，促成政策落實。