數位憑證皮夾拚年底上路 擬導入超商取貨免持身分證

數發部推動「數位憑證皮夾」見效，數發部長林宜敬今天透露，最快今年底就可看到初步案例，民眾未來在超商取貨時可使用此服務取代查驗身分證，藉此強化數位政府服務及個人隱私保護。

數發部去年起推動「數位憑證皮夾」，該計劃屬於數發部數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」的一環，未來上路後，民眾可以自主放入自然人憑證、健保卡、駕照等數位證件，藉此簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。

林宜敬接受中央社專訪時談及，未來施政重點除了延續前部長黃彥男任內「數位發展3箭」，也將加強數位政府建設，其中，數位憑證皮夾預計今年底將有初步成果，其中一項應用案例是讓民眾在超商取貨時，打開手機中數位憑證皮夾的QR Code，店員一掃就會完成身份驗證，再協助取出網路購物的包裹。

林宜敬說明，相較透過出示身分證件，超商店員可能看到除了取貨者姓名之外的資訊，例如父母的姓名、戶籍地址等，會有個資疑慮，而數位憑證皮夾具有「選擇性揭露」的功能，可藉此加強隱私保護。

另為進一步強化數位政府建設，林宜敬表示，過去各縣市政府各自推動智慧城市，並未建立統一的資料交換標準及儲存架構，因此，未來數發部將透過適當接口及國際標準，界接分散在各政府機關的資料，讓資料彼此可互相流動。

林宜敬舉例，衛福部目前正推動各醫院導入國際醫學資料標準FHIR（Fast Healthcare InteroperabilityResources）便是一例，就算民眾分赴不同醫療院所就醫，醫師都可以透過病例資料了解病患完整的就醫歷程，藉此對症下藥，且未來亦可在去識別化兼顧隱私的前提下，使用這些資料訓練人工智慧（AI）模型。

林宜敬說，若想讓各式資料都能互通、共享，且不侵犯個人隱私，中間有許多技術面的細節，是數發部必須去解決的，同時，這也是推動數位政府建設的願景：透過建立基礎架構，公私協力打造新的應用，而新創產業也可藉此發展新的產品和服務。