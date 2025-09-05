快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

號召攜手打詐 林宜敬：平台業者不能只是旁觀者

中央社／ 台北5日電

政府積極強化防詐工作，數發部長林宜敬今天表示，打詐是好人與壞人之間不斷的攻防，政府除了堵住漏洞，也希望大型網路廣告平台業者不再只是旁觀者，而是必須加入好人的一方。

作為Meta、Google、LINE等網路廣告平台業者的主管機關，林宜敬上任後宣示將延續前部長黃彥男任內「數位發展3箭」，將從法律面、科技面、商業面三管齊下，強化打詐工作。

林宜敬說，在法律面，去年詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）實施後，要求網路廣告平台落實實名制，且須於24小時內下架詐騙廣告，目前針對Meta未落實相關規定，累計已開罰新台幣1850萬元，但這並非「為了處罰而處罰」，最重要的是希望網路廣告平台改變其思維模式，「不能只是一個bystander（旁觀者），你必須去加入好人的一方」。

在科技面，林宜敬說明，數發部已建置「網路詐騙通報查詢網」，並與網路廣告平台業者合作，推動防詐的數位工具。他舉例，去年5月20日接任數發部次長一職以來，便不斷與Meta台灣、新加坡、美國的團隊溝通，要求業者協力打詐，而Meta也透過建置財訊雙週刊社長謝金河、台積電創辦人張忠謀等名人的影像資料庫，利用AI阻止詐團利用其照片開設假帳號。

對於商業面，林宜敬說，Google、Meta等科技巨擘握有龐大資源，亦可掌握更多相關資料，能夠利用AI工具在平台上做偵查，提前阻絕詐騙，或在詐騙行為發生後，協助政府找到壞人，將其繩之以法，讓其他的壞人未來不敢再從事詐騙。

林宜敬直言，打詐是好人與壞人之間不斷的攻防，壞人方透過鑽法律及治安漏洞進行詐騙，政府作為好人的一方，必須把漏洞堵住，但壞人方一定會去找新的漏洞，因此，數發部也想盡各種方法勸說大型網路廣告平台業者，希望他們加入「好人」的這一隊。

廣告 平台 詐騙

延伸閱讀

白沙屯媽祖駐駕「神激動女警官」爆紅 林婉婷榮升嘉市警局婦幼隊長

國壽四面向防詐 打造安全網

為了防詐措施 證券交割戶也受波及？銀行：提供必要配套措施

川普白宮設宴招待20多位科技大咖 不見馬斯克

相關新聞

豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，...

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡...

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月...

科技人斜槓作家 數發部長林宜敬理性中有冒險魂

數發部長林宜敬科技人出身，多才多藝，當過作家，還曾是台大棒球隊一員。從民間闖進官場，他剖析自己好奇心強，雖然不是大膽的人...

產業界受匯率衝擊 卓榮泰請金管會研提遠期避險金融商品

行政院長卓榮泰5日前往台中市參訪巨大公司（9921），並與自行車業者交流座談。卓榮泰表示，過去幾年台灣自行車業者遭遇相當...

數發部長林宜敬：5大政策工具壯大AI生態系 最看好生技醫療

行動創新AI內閣2.0邁步，新任數發部長林宜敬上任後首度接受中央社專訪，擘劃施政願景。來自民間、曾親力親為投入創業的他，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。