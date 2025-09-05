號召攜手打詐 林宜敬：平台業者不能只是旁觀者

政府積極強化防詐工作，數發部長林宜敬今天表示，打詐是好人與壞人之間不斷的攻防，政府除了堵住漏洞，也希望大型網路廣告平台業者不再只是旁觀者，而是必須加入好人的一方。

作為Meta、Google、LINE等網路廣告平台業者的主管機關，林宜敬上任後宣示將延續前部長黃彥男任內「數位發展3箭」，將從法律面、科技面、商業面三管齊下，強化打詐工作。

林宜敬說，在法律面，去年詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）實施後，要求網路廣告平台落實實名制，且須於24小時內下架詐騙廣告，目前針對Meta未落實相關規定，累計已開罰新台幣1850萬元，但這並非「為了處罰而處罰」，最重要的是希望網路廣告平台改變其思維模式，「不能只是一個bystander（旁觀者），你必須去加入好人的一方」。

在科技面，林宜敬說明，數發部已建置「網路詐騙通報查詢網」，並與網路廣告平台業者合作，推動防詐的數位工具。他舉例，去年5月20日接任數發部次長一職以來，便不斷與Meta台灣、新加坡、美國的團隊溝通，要求業者協力打詐，而Meta也透過建置財訊雙週刊社長謝金河、台積電創辦人張忠謀等名人的影像資料庫，利用AI阻止詐團利用其照片開設假帳號。

對於商業面，林宜敬說，Google、Meta等科技巨擘握有龐大資源，亦可掌握更多相關資料，能夠利用AI工具在平台上做偵查，提前阻絕詐騙，或在詐騙行為發生後，協助政府找到壞人，將其繩之以法，讓其他的壞人未來不敢再從事詐騙。

林宜敬直言，打詐是好人與壞人之間不斷的攻防，壞人方透過鑽法律及治安漏洞進行詐騙，政府作為好人的一方，必須把漏洞堵住，但壞人方一定會去找新的漏洞，因此，數發部也想盡各種方法勸說大型網路廣告平台業者，希望他們加入「好人」的這一隊。