數發部長林宜敬：5大政策工具壯大AI生態系 最看好生技醫療

行動創新AI內閣2.0邁步，新任數發部長林宜敬上任後首度接受中央社專訪，擘劃施政願景。來自民間、曾親力親為投入創業的他，對於新創事業可能面臨的各項難關瞭然於胸，他強調，軟體科技的創新發展都來自民間自由競爭，因此數發部將透過5大政策工具，壯大人工智慧（AI）產業生態系。

從數發部次長升任部長的林宜敬，5日一整天緊鑼密鼓安排多場內部會議，無縫接軌業務推動節奏，展現十足衝勁。他表示，將延續前部長黃彥男任內政策3支箭，包括透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，壯大AI產業生態系。

林宜敬過去來自民間，曾催生以AI進行語言教學相關事業，深知軟體產業發展痛點。他說，20幾年前他創業時，只需要在書房裡面擺一台電腦，毋需耗費鉅額資本，但如今進入AI時代，一台AI整合應用設備DGX H100就得斥資逾千萬台幣，許多創業家都面臨相同難題，「我要不要把房子抵押掉，去買一台GPUServer？」

林宜敬說，為此，數發部提供免費算力，扶植新創團隊走上「創業的第一哩路」，倘若初步雛形系統驗證成功了，便可尋求天使投資人注資，「若實驗失敗，更要恭喜你，因為你房子還沒拿去抵押掉」。

數發部去年已投入新台幣6500萬元建置算力池，提供40片GPU提供AI新創免費申請使用。林宜敬說，數發部已提出明年度預算案，目標再購置100片GPU，期盼獲得立法院支持。

當新創公司順利走過創業第一哩路，將面臨資料與人才考驗。林宜敬說，數發部已提出促進資料創新利用發展條例草案，完備法源依據，讓政府可釋出不涉機敏、個人隱私的資料，另也推動資料匯流與隱私強化計畫，彙整分散在中央及地方各機關的資料，去識別化後用以訓練AI模型。

林宜敬表示，當新創公司克服算力、資料、人才等挑戰後，下階段最重要的是「找到客戶」，販售做好的的AI系統，「我以前就是軟體創業家，知道對軟體公司來講，最重要的事情是大量而穩定的訂單」。

林宜敬直言，軟體公司要的不是政府補助，因為政府補助只是讓公司可以「再撐3個月」，因此，數發部依照產業別辦理AI新創媒合會，每次找8家AI新創公司介紹其產品，媒合40至80家潛在客戶，協助業者省去逐一聯繫、拜訪客戶的時間成本。

當新創公司走過前期產品開發、客戶拓展階段，將進入需「財」孔急的擴張期。林宜敬說，在資金面向，數發部推動「加強投資AI新創實施方案」，爭取國發基金新台幣100億元投資AI新創產業，目前已進入審理階段，將尋找好的投資標的注資。

「我最看好的其實是生技醫療衛生產業」，林宜敬表示，台灣面臨少子化及高齡化，未來運用AI協助缺工的需求很大，加上擁有全世界最棒的健保體系和數位化資料庫，以及優秀的醫療人才，均是重要資產，此外，台灣醫療產業領先中國大陸情況下，醫療、公衛、照顧服務產業均將具備優勢。

林宜敬說，政府要為產業打造生態系，而不是「自己跳下去做」。他認為所有軟體科技的創新突破與發展，都必須來自民間企業的自由競爭，因為，軟體產業需要具備靈活的創新能力，而唯有民間企業才具備相應的活力及彈性，可以接受各種挑戰。