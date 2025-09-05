行政院加碼照顧風雨受災戶 擴大補助並延長期限

行政院5日召開「114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」第12次會議，指揮官陳金德宣布擴大補助措施，協助受災戶加速復原。

前進指揮所增加三大措施：第一，擴大照顧對象。台南市、嘉義縣、嘉義市民宅受損面積未達20平方公尺的弱勢戶，先前可獲至多1.5萬元的家園復原慰助金，今日進一步擴大，一般戶亦可領取至多1萬元的復原慰助金。

第二，啟動第二波媒合修繕簽約獎勵。由於部分民眾因民俗農曆七月或其他因素無法及時簽約，陳金德宣布，只要在中秋節（10月6日）前完成媒合簽約，完工時即可獲得1.5萬元工程尾款獎勵金。

第三，加發弱勢戶生活支持補助金。針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，除屋頂、外牆受損外，屋內財產及生活環境亦嚴重受影響，因此加發10萬元生活支持補助金，由賑災基金會善款支應。

此外，行政院已於7月30日前預撥20億元給台南市、嘉義縣及嘉義市政府發放慰助金。今日會中得知，三地核撥率分別為96.7%、80.7%、72.41%。陳金德要求地方政府加快核撥，讓民眾及早獲得慰助。

在農業復原部分，農業部因應溫網室復建量能不足，已協調地方政府加速清運塑膠布等廢棄物，並建置媒合機制，公告可協助清運的名單，以擴充作業能量。

同時，農試所啟動技術服務團深入災區，提供勘查、專業諮詢與講習訓練，協助農民提升設施管理與修繕能力。未來並將推動鋼骨結構設施的加速審查，並研擬加碼補助及專案貸款，協助農民早日恢復生產、穩定農業發展。

會後，陳金德前往台南後壁區，實地勘查災戶修繕情況。其中，竹新里王姓弱勢戶由交通部高速公路局技術團隊媒合義力營造公司無償協助修繕；茄苳里林姓弱勢戶則由教育部、正修科技大學技術團隊媒合徨祥有限公司承攬修繕，預計9月6日完工。

陳金德感謝各部會與專業團隊的投入，強調跨部會協力與企業支持是復原關鍵，並要求所有已簽約案件須於9月底前全數完工。他重申，前進指揮所的核心目標是「弱勢優先、不遺落任何一戶」，務必協助災民早日重返安全、溫暖的家。