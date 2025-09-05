快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

行政院加碼照顧風雨受災戶 擴大補助並延長期限

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。行政院／提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。行政院／提供

行政院5日召開「114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」第12次會議，指揮官陳金德宣布擴大補助措施，協助受災戶加速復原。

前進指揮所增加三大措施：第一，擴大照顧對象。台南市、嘉義縣、嘉義市民宅受損面積未達20平方公尺的弱勢戶，先前可獲至多1.5萬元的家園復原慰助金，今日進一步擴大，一般戶亦可領取至多1萬元的復原慰助金。

第二，啟動第二波媒合修繕簽約獎勵。由於部分民眾因民俗農曆七月或其他因素無法及時簽約，陳金德宣布，只要在中秋節（10月6日）前完成媒合簽約，完工時即可獲得1.5萬元工程尾款獎勵金。

第三，加發弱勢戶生活支持補助金。針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，除屋頂、外牆受損外，屋內財產及生活環境亦嚴重受影響，因此加發10萬元生活支持補助金，由賑災基金會善款支應。

此外，行政院已於7月30日前預撥20億元給台南市、嘉義縣及嘉義市政府發放慰助金。今日會中得知，三地核撥率分別為96.7%、80.7%、72.41%。陳金德要求地方政府加快核撥，讓民眾及早獲得慰助。

農業復原部分，農業部因應溫網室復建量能不足，已協調地方政府加速清運塑膠布等廢棄物，並建置媒合機制，公告可協助清運的名單，以擴充作業能量。

同時，農試所啟動技術服務團深入災區，提供勘查、專業諮詢與講習訓練，協助農民提升設施管理與修繕能力。未來並將推動鋼骨結構設施的加速審查，並研擬加碼補助及專案貸款，協助農民早日恢復生產、穩定農業發展。

會後，陳金德前往台南後壁區，實地勘查災戶修繕情況。其中，竹新里王姓弱勢戶由交通部高速公路局技術團隊媒合義力營造公司無償協助修繕；茄苳里林姓弱勢戶則由教育部、正修科技大學技術團隊媒合徨祥有限公司承攬修繕，預計9月6日完工。

陳金德感謝各部會與專業團隊的投入，強調跨部會協力與企業支持是復原關鍵，並要求所有已簽約案件須於9月底前全數完工。他重申，前進指揮所的核心目標是「弱勢優先、不遺落任何一戶」，務必協助災民早日重返安全、溫暖的家。

農民 農業 陳金德

延伸閱讀

加碼照顧丹娜絲風災受災戶 行政院宣布擴大補助並延長期限

營造商捐資千萬助台南弱勢災屋修繕 88歲翁感動「入厝」

金質獎團隊無償為台南弱勢戶修繕 必要時採「一戶一社工」

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

相關新聞

豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，...

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡...

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月...

科技人斜槓作家 數發部長林宜敬理性中有冒險魂

數發部長林宜敬科技人出身，多才多藝，當過作家，還曾是台大棒球隊一員。從民間闖進官場，他剖析自己好奇心強，雖然不是大膽的人...

產業界受匯率衝擊 卓榮泰請金管會研提遠期避險金融商品

行政院長卓榮泰5日前往台中市參訪巨大公司（9921），並與自行車業者交流座談。卓榮泰表示，過去幾年台灣自行車業者遭遇相當...

數發部長林宜敬：5大政策工具壯大AI生態系 最看好生技醫療

行動創新AI內閣2.0邁步，新任數發部長林宜敬上任後首度接受中央社專訪，擘劃施政願景。來自民間、曾親力親為投入創業的他，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。