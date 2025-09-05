台灣無薪假245家、4863人創新高 經部出手4大方案力挺：雨天不收傘

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天下午自行車產業鏈業者座談，傾聽業者心聲。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天下午自行車產業鏈業者座談，傾聽業者心聲。記者趙容萱／攝影

美國關稅風暴延燒，勞動部公布實施減班休息（即「無薪假」）245家、4863人次，創今年新高。經濟部次長賴建信說，目前掌握放無薪假以傳產較多，包括手工具、機械業等，經濟部秉持「雨天不收傘、擴大撐傘」精神，產發處會主動關懷，並根據業者需求提供4種支持方案等協助。

卓榮泰今天下午到台中參訪巨大集團，並與自行車業者及供應鏈廠商交流座談，勞動部長洪申翰、經濟部長次長賴建信、財政部次長李慶華、民進黨籍立委何欣純、台中市副市長鄭照新、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人皆出席。

賴建信會後受訪時說，今天與業者座談，盼降低產業衝擊，經濟部產發署針對無薪假每半個月為一期，與勞動部對接，產發署收到勞動署最新資料後，會主動關懷業者，視業者產業發展狀況，提供支持方案。

賴建信說明，4種支持方案，包括外銷貸款方案、中小微貸款多元方案，技術提升方案，以及多元拓銷方案，目前受理700多件，主要以機械業為重心，經濟部會持續透過產業輔導措施，降低產業衝擊。

賴建信指出，經濟部中小企業署若在訪談時發現廠商需要經濟技持，秉持「雨天不收傘、擴大撐傘」提供廠商協助，到目前為止，四大措施對廠商、產業需求轉型需求高，受理逾230件，多元拓銷321件。

賴建信說明，座談中，多元拓銷，整合供應鏈，在國際重要會展以台灣館為型式呈現台灣產業的優勢，貿易署已妥善規畫，納入因應措施，明年3月的台灣自行車會展，政府都會協助中小企業爭取更多拓銷機會。

