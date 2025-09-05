中嘉、TBC於斷訊滿月前夕達成協議 Discovery等頻道重新上架

TBC（台灣寬頻通訊）今年8月6日下架中嘉集團旗下全球數位媒體所代理《Discovery》、《八大第一台》、《八大綜合台》與《TVBS歡樂台》四頻道，影響約62萬用戶，在斷訊滿月前夕，經國家通訊傳播委員會（NCC）積極介入溝通，TBC與中嘉5日達成協議，Discovery等四頻道於5日下午6點前已經重新上架，恢復播送。

除NCC發出新聞稿說明外，中嘉集團也特地發出聲明，中嘉集團強調，始終把收視戶權益放在第一優先考量，感謝NCC為健全產業良性發展及捍衛消費者權益針對斷訊事宜積極居中調處，讓中嘉集團旗下全球數位媒體跟TBC能夠達成2025年頻道之臨時授權共識。

中嘉集團指出，與旗下全球數位媒體仍將善盡頻道代理商角色，共同維護頻道授權的市場秩序，並為滿足不同族群消費者的多元收視需求持續努力，為產業正向發展及企業永續經營盡心盡力。

TBC則表示，感謝主管機關理解本次事件的核心是「播送頻道的著作權合法性」，並居間協調授權，相關爭議我們會持續對話磋商。