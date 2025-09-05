關稅影響降溫、8月CPI年增1.6% 主計總處估9月再縮小

主計總處5日公布8月消費者物價指數（CPI）年增率上漲1.60%，較7月CPI年增率1.54%增長，不過仍連續4個月低於2%的通膨警戒線。主計總處綜合統計處專委曹志弘說明，全球經濟受到美國關稅的影響有點降溫，8月農工原物料價格疲弱，加上新台幣升值，有利於國內物價穩定。預估9月CPI漲幅有機會比8月還要縮小。

主計總處統計，8月CPI總指數相較7月上漲0.46%，主因蔬果受7、8月接連之颱風豪雨影響，數量減少因此價格上漲，加上肉類及蛋類價格上漲所導致，不過成衣及機票價格有下跌，因此抵銷部分漲幅。

曹志弘表示，8月食物類漲2.16％，原因是蔬菜及水果受丹娜絲與楊柳颱風帶來之豪雨影響，價格分別上漲27.69％及4.61％，蛋類及肉類亦分別上漲6.34％及1.20％。

曹志弘提到，民生部分漲幅較高者，包括蔥漲39.86％、高麗菜漲14.97％、火車票漲9.63％、豬肉漲8.09％、住宅管理費漲5.32％等，漲幅比較顯著，因此民眾會對物價上漲的感受更為深刻。此外，外食費漲3.34％，房租漲2.29％，持續呈現上漲態勢。

曹志弘表示，豬肉、雞肉分別上漲8.09%及2.87%，麵包上漲4.15%。豬肉上漲幅度是18個月以來新高，主要是颱風豪雨災害等氣候影響。

曹志弘指出，國際農工原物料，8月原油價格超過一成，其餘農工原物量是漲跌互借。依照主計總物調查結果，8月以美元計價進口物價，是連續34個月下跌，加上新台幣對美元升值的影響，加大新台幣計價的進口物價跌幅。若以新台幣計價的進口物價，已連續5個月下跌。

曹志弘說，併計國產內銷品後，內銷品也是連5個月走跌。內銷品走勢，影響廠商從原物料到中間投入各生產階段的成本，內銷品價格平穩的話，有助於舒緩未來國內商品的上漲壓力。

他表示，去年9月颱風很多，所以基數比較高，今年9月天候相對平穩，預估9月CPI漲幅有機會比8月還要縮小，並且同樣也是小於2%。

曹志弘強調，全球經濟受到美國關稅的影響有點降溫，因此從農工原物料價格可以看出，8月價格比較疲弱。我國原物料高度仰賴進口，原物料價格下跌，對我國進口會有一些抑制效果，加上新台幣升值，有利於國內物價穩定。

他提到，大家擔心美國有關稅，所以怕美國製造產品漲價，國內要進口美國商品可能就會比較貴，這對國內物價有外溢效果。不過，國際農工原物料走弱的抵銷之下，整體判斷，關稅對國內物價影響不大。

至於房租，曹志弘說，主要受到整體物價、住宅維修費、利率、房價的影響，這些因素都會影響房東對於租金的調整。目前整體CPI比較平穩，住宅維修費近四個月漲幅，回落到2%以下，所以前兩項因素的影響不大。內政部公布今年第1季住宅價格指數，年增率連兩季縮小，主計總處判斷，房租漲幅雖然還是大於2%，但不會再明顯擴大。

曹志弘也說，外食漲幅從去年11月起，到今年8月，連續10個月維持在3%以上，外食大家經常消費，所以關注度比較大。不過整體商品類價格持穩，今年4月沒有調整電價，後續研判應該不會再明顯擴大。廠商調整價格有很多因素，主計總處觀察因電價未調、商品成本平穩，即使再有調整也不會明顯擴大。