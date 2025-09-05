美國關稅衝擊企業減班休息 經濟部推支持方案

美國對等關稅衝擊，企業因減班休息，影響勞工近5000人。經濟部今天表示，與勞動部密切對接相關資訊及關懷業者，並提出4大支持方案，盼持續透過產業輔導措施，讓產業降低衝擊。

受美國對等關稅衝擊影響各產業，行政院長卓榮泰今天到台中，與自行車業者及產業鏈座談，勞動部長洪申翰、經濟部常務次長賴建信、財政部次長李慶華、民主進步黨籍立法委員何欣純、台中市副市長鄭照新與行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人也出席。

針對美國對等關稅影響，賴建信接受媒體聯訪時表示，經濟部產業發展署定期與勞動部密切對接減班休息資訊並關懷業者，目前受影響245家業者、4863人，以傳統產業、手工具、機械業等最多。

提到支持方案，賴建信說，有外銷貸款、中小企業多元貸款方案、技術提升及多元拓銷方案，目前已受理700多件，主要以機械業為主，經濟部會持續透過產業輔導措施，讓產業降低衝擊。

賴建信表示，若訪談關懷企業時，發現業者有金融支持需求，經濟部中小及新創企業署會秉持「雨天不收傘、擴大撐傘」精神，提供業者協助。