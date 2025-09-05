快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

美國關稅衝擊企業減班休息 經濟部推支持方案

中央社／ 台中5日電

美國對等關稅衝擊，企業因減班休息，影響勞工近5000人。經濟部今天表示，與勞動部密切對接相關資訊及關懷業者，並提出4大支持方案，盼持續透過產業輔導措施，讓產業降低衝擊。

受美國對等關稅衝擊影響各產業，行政院長卓榮泰今天到台中，與自行車業者及產業鏈座談，勞動部長洪申翰、經濟部常務次長賴建信、財政部次長李慶華、民主進步黨籍立法委員何欣純、台中市副市長鄭照新與行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人也出席。

針對美國對等關稅影響，賴建信接受媒體聯訪時表示，經濟部產業發展署定期與勞動部密切對接減班休息資訊並關懷業者，目前受影響245家業者、4863人，以傳統產業、手工具、機械業等最多。

提到支持方案，賴建信說，有外銷貸款、中小企業多元貸款方案、技術提升及多元拓銷方案，目前已受理700多件，主要以機械業為主，經濟部會持續透過產業輔導措施，讓產業降低衝擊。

賴建信表示，若訪談關懷企業時，發現業者有金融支持需求，經濟部中小及新創企業署會秉持「雨天不收傘、擴大撐傘」精神，提供業者協助。

美國 經濟部 勞動部

延伸閱讀

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

彈性育嬰假115年上路 洪申翰：更有利企業留才

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

行政院拍板育嬰留停可「申請單日」 軍公教也適用

相關新聞

豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，...

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡...

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月...

關稅影響降溫、8月CPI年增1.6% 主計總處估9月再縮小

主計總處5日公布8月消費者物價指數（CPI）年增率上漲1.60%，較7月CPI年增率1.54%增長，不過仍連續4個月低於...

AI驅動HEMS多場景應用 儲能與光儲一體化成新趨勢

DIGITIMES今（5）日發布最新研究報告指出，隨著家庭能源管理系統（HEMS）應用加速普及，產業正形成平台型、儲能型...

房市政策補丁無限輪迴 金融穩健市場慘遭犧牲

台灣房市政策正陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的循環。房價高漲，年輕人普遍買不起房，政府為了回應社會壓力，不斷推出一波又一波的措施，卻始終缺乏整體思考。結果是每一項新政策看似在解決問題，實際上卻製造了新的矛盾，最終不得不再用另一個政策去補洞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。