TBC 斷訊中嘉代理四頻道5日復播 雙方後續仍有協商

台灣房市政策正陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的循環。房價高漲，年輕人普遍買不起房，政府為了回應社會壓力，不斷推出一波又一波的措施，卻始終缺乏整體思考。結果是每一項新政策看似在解決問題，實際上卻製造了新的矛盾，最終不得不再用另一個政策去補洞。

2025-09-05 14:43