TBC 斷訊中嘉代理四頻道5日復播 雙方後續仍有協商
台灣寬頻通訊集團旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健等五家有線電視系統台8月6日停播中嘉集團旗下頻道代理業者全球數位代理的Discovery等四個頻道，國家通訊傳播委員會（NCC）5日表示，8月要求五家系統台應依有線廣播電視法第55條提出調處申請，並經NCC先後於8月13日、19日要求雙方到會交換意見並試行協調雙方歧見，並在9月3日及5日共開2次調處會議，5日達成協議，南桃園等五家系統台承諾5日恢復Discovery等四頻道播送。
NCC表示，南桃園等五家系統台與全球數位針對今年頻道授權費用爭議進行調處。NCC代理主任委員與二位委員參與共同溝通協商，業者達成協議，南桃園等五家系統經營者承諾將於5日恢復播送「八大第一台」、「八大綜合台」、「TVBS歡樂台」、「Discovery」等4頻道。
NCC重申，有線電視系統經營者基本頻道異動應依相關法令規定申請，經主管機關許可變更後始得進行異動，商業爭端應透過對話協商尋求共識。
中嘉集團表示，收視戶權益是第一優先考量，感謝NCC居中調處，雙方達成今年度頻道臨時授權共識。
TBC表示，感謝NCC理解事件核心是播送頻道的著作權合法性，居間協調授權，相關爭議會持續對話磋商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言