AI驅動HEMS多場景應用 儲能與光儲一體化成新趨勢

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
DIGITIMES發布調查指出，AI驅動家用能源管理系統需求，儲能與光儲一體化成新趨勢。圖為台塑新智能產線。圖/本報系資料照片
DIGITIMES今（5）日發布最新研究報告指出，隨著家庭能源管理系統（HEMS）應用加速普及，產業正形成平台型、儲能型與光儲型三大發展路徑。平台型業者著重AI驅動的數據平台，推動家用能源智慧化並拓展至多場域應用；儲能與光儲型業者則以硬體為HEMS中樞，分別透過儲能一體機與光儲控制器，實現能源管理的一體化整合。

DIGITIMES指出，全球HEMS市場目前處於擴張階段。去年市值約落在35~43億美元，但2033年將提升到約140億美元。不過美國《大而美法案》中的通膨削減法（Inflation Reduction Act），可能使市場成長趨緩，推估2033年規模將落在60~120億美元區間。

DIGITIMES分析，在三大發展型態中：平台型業者代表為三星電子與施耐德電機。三星SmartThings以雲端平台處理數據，並結合AI應用於淨零住宅、智慧社區、家用光儲及V2H場景；施耐德則透過Wiser KNX HEMS導入KNX標準，將原本應用於商業建築的系統延伸至高階住宅，藉AI降低使用門檻，成功拓展應用範疇。

至於儲能型業者如台塑新智能與索能（sonnen），均聚焦一體機解決方案。台塑新智能整合電池與HEMS，並需搭配混合型PCS運作；索能則以sonnenBatterie Hybrid 9.53為核心，結合電池、混合逆變器、電表與HEMS，提供完整家庭能源場景。

光儲型業者包括Tesla與正浩（EcoFlow）。Tesla以Gateway 3作為HEMS中樞，全面管理自家太陽能屋頂、Powerwall及電動車；正浩則以混合型逆變器為HEMS核心，並搭配Oasis平台實現AI智慧調控，形成獨特的兩階段解方。

DIGITIMES分析，未來HEMS發展將呈現「硬體為核心、App為介面」的主流模式，並與電動車（EV）、虛擬電廠（VPP）深度整合，帶來更高的用電自主性與電網穩定性。此外，亞洲市場正快速崛起，預期將成為下一個全球HEMS發展重鎮。

