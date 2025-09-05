今年前7月餐飲業營業額年增3% 經部看好全年正成長

快訊

中央社／ 台北5日電

經濟部表示，餐飲業營業額連續3年創新高，今年累計前7月餐飲業營業額年增3.0%，全年有望持續呈現正成長。為因應經營挑戰，餐飲業者也持續導入創新科技服務，包括導入手機或平板點餐系統和導入送餐機器人等。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊顯示，隨著疫情逐步趨緩，外出用餐意願回升，111年餐飲業營業額大幅攀升19.1%，規模值超越疫前（108年）水準，112年更向上突破兆元大關，年增逾2成，113年則因比較基期已高，年增3.6%，今年1至7月續年增3.0%，展望全年可望持續呈現正成長。

根據統計處113年5月「批發、零售及餐飲業經營實況調查」顯示，餐飲業主要經營困境（複選）依序為食材成本波動大占65.6%、人力短缺占61.5%、人員流動率高占55.6%、人事成本過高占51.1%，以及同業間競爭激烈占47.4%。

相較於111年5月，則以人力短缺、人員流動率高和同業間競爭激烈分別上升21.4、13.3及8.3個百分點最多，顯示食材、人力所推升的經營成本，以及同業競爭為目前多數餐飲業者面臨的困境，如何有效管控成本，及提升餐飲體驗吸引來客數，是餐飲業者強化競爭力的關鍵。

為提供多元用餐環境滿足消費者需求，統計處表示，連鎖業者透過多品牌展店，擴大經營規模以提升市占率。根據台灣連鎖暨加盟協會統計，近年（排除109、110年疫情期間）台灣餐飲服務業連鎖加盟品牌數及店數維持穩定成長，但面臨原物料及人力成本攀升等經營壓力，業者加盟意願降低，在市場汰弱留強下，113年品牌數及店數分別年減5.6%及7.2%。

若觀察直營店與加盟店占總店數的比例，直營店占比在疫後明顯攀升，從111年26.5%上升至113年30.2%，反觀加盟店占比從111年73.5%下降至113年69.8%，顯示餐飲連鎖業者由以往的快速展店模式，轉向較易有效管控成本的直營化經營。

統計處表示，隨網際網路及行動裝置普及，以及疫情帶動無接觸服務發展，業者持續推動數位轉型，以優化營運效率及提供更便捷的顧客體驗。

根據統計處調查結果顯示，113年5月餐飲業發展的數位轉型服務中，以開立電子發票占80.0%最高、導入POS系統占77.7%次之，其餘依序為提供行動支付服務占61.2%、網路點餐系統占41.2%、網路訂位系統占39.9%，其中又以開立電子發票較111年5月上升8.5個百分點最多。

因應經營面臨的挑戰與困境，統計處表示，餐飲業者亦積極導入創新科技應用，調查結果顯示，113年5月導入手機或平板點餐系統、導入送餐機器人及設立自助結帳機分別占41.9%、17.7%及5.8%，其中又以導入手機或平板點餐系統較112年5月增加9.0個百分點，增加最為顯著。

