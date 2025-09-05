NCC釋調處結果 TBC恢復Discovery等4頻道播送

快訊

中央社／ 台北5日電

針對台灣寬頻通訊（TBC）集團先前停播Discovery等4頻道，NCC今天表示，經多次調處會議，業者積極尋求共識達成協議，南桃園等5家公司承諾今天即恢復Discovery等4頻道播送。

TBC集團8月6日宣布，旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視停止接收Discovery（CH19）、八大第一台（CH27）、八大綜合台（CH28）、TVBS歡樂台（CH42）共4頻道訊號。

NCC（國家通訊傳播委員會）指出，8月要求南桃園等5家公司依有線廣播電視法第55條提出調處申請後，NCC先後於8月13日、19日要求雙方到會交換意見並試行協調雙方歧見，後於9月3日及9月5日再度召開2次調處會議，並於今日達成協議，南桃園等5家公司承諾今天恢復頻道播送。

NCC表示，因申請人南桃園等5家公司與相對人全球數位兩造於調處會議上積極尋求共識，經不斷交換意見後達成協議，南桃園等5家系統經營者承諾將恢復播送八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台、Discovery等4頻道。

NCC重申，有線電視系統經營者基本頻道異動應依相關法令規定申請，經主管機關許可變更後始得進行異動，商業爭端應透過對話協商尋求共識，有線電視系統經營者及頻道代理商均應首重公眾視聽權益，在遵守相關規定下，共同維護用戶收視權益。

