快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
8月颱風、西南氣流豪大雨接連重創中南部農業產區，蔬果復耕不易，8月蔬菜價格年漲10.9%。圖／本報資料照片
8月颱風、西南氣流豪大雨接連重創中南部農業產區，蔬果復耕不易，8月蔬菜價格年漲10.9%。圖／本報資料照片

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，主因8月楊柳颱風豪雨造成農損，蔬菜價格年漲10.9%，豬肉則因豬隻供給減少，漲幅飆至8.09%，創一年半最高漲幅。外食、房租漲勢未歇，惟漲幅較7月收斂。

8月CPI單月漲幅達0.46％，其中主要是蔬果受7、8月接連颱風豪雨影響，量減價揚，加上肉類及蛋類價格上漲所致，價格分別上漲27.69％及 4.61％，蛋類及肉類亦分別上漲6.34％及 1.20％

8月CPI較去年同月年增率1.60％：近月颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格攀至高檔，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、家庭管理費用、醫療費用、補習及學習費、交通工具零件及維修費等費用調升，與臺鐵票價調漲，惟成衣、油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅。扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率為1.74％。

8月七大類中變動影響較大者仍以食物類最大，年增率食物類漲 3.18％：主因蔬菜受近期豪雨影響，價格上漲10.9％，肉類、穀類及其製品(如麵包、蛋糕)、外食費亦分別上漲5.71％、3.40％及3.34％。

8月豬肉價格年漲8.09%，漲幅創18個月最高，主因颱風豪雨造成豬隻減損，加上夏天高溫及疫病影響豬隻生長，供給量減少。主計總處表示，八月下旬毛豬批發價格已從高點回落，供給也有所調節，豬價漲幅應會收斂。

國人關切的外食及房租狀況，8月房租年增率較7月略降，仍有2.29%。外食費年增3.34%也較7月的3.48%縮小。

豪雨

延伸閱讀

遊日注意颱風動態 琵琶稍早登陸和歌山 正快速往東移動

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

高市啟動「農田流失埋沒」災害救助 即日受理申請

菜價偏高帶動雞蛋消費 本周蛋價再漲2元

相關新聞

豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，...

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡...

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月...

房市政策補丁無限輪迴 金融穩健市場慘遭犧牲

台灣房市政策正陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的循環。房價高漲，年輕人普遍買不起房，政府為了回應社會壓力，不斷推出一波又一波的措施，卻始終缺乏整體思考。結果是每一項新政策看似在解決問題，實際上卻製造了新的矛盾，最終不得不再用另一個政策去補洞。

因應美國關稅 卓榮泰：下周編定韌性特別預算

行政院長卓榮泰5日赴台中參訪巨大公司（9921）並與自行車業者交流。他表示，韌性特別條例的修正案，已經正式修正完成，賴清...

失業勞工子女就學補助擴大 9月5日起受理申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，2025學年度第1學期擴大補助對象及提高補助金額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。