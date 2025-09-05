豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，主因8月楊柳颱風豪雨造成農損，蔬菜價格年漲10.9%，豬肉則因豬隻供給減少，漲幅飆至8.09%，創一年半最高漲幅。外食、房租漲勢未歇，惟漲幅較7月收斂。

8月CPI單月漲幅達0.46％，其中主要是蔬果受7、8月接連颱風豪雨影響，量減價揚，加上肉類及蛋類價格上漲所致，價格分別上漲27.69％及 4.61％，蛋類及肉類亦分別上漲6.34％及 1.20％

8月CPI較去年同月年增率1.60％：近月颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格攀至高檔，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、家庭管理費用、醫療費用、補習及學習費、交通工具零件及維修費等費用調升，與臺鐵票價調漲，惟成衣、油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅。扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率為1.74％。

8月七大類中變動影響較大者仍以食物類最大，年增率食物類漲 3.18％：主因蔬菜受近期豪雨影響，價格上漲10.9％，肉類、穀類及其製品(如麵包、蛋糕)、外食費亦分別上漲5.71％、3.40％及3.34％。

8月豬肉價格年漲8.09%，漲幅創18個月最高，主因颱風豪雨造成豬隻減損，加上夏天高溫及疫病影響豬隻生長，供給量減少。主計總處表示，八月下旬毛豬批發價格已從高點回落，供給也有所調節，豬價漲幅應會收斂。

國人關切的外食及房租狀況，8月房租年增率較7月略降，仍有2.29%。外食費年增3.34%也較7月的3.48%縮小。