快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天下午自行車產業鏈業者座談，傾聽業者心聲。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天下午自行車產業鏈業者座談，傾聽業者心聲。記者趙容萱／攝影

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡等待黎明到來；卓榮泰說，政府全力支持，不僅關注高科技產業，更將投入資源協助中小及微型企業升級轉型，並透過特別預算等措施，力挺自行車產業。

卓榮泰今天下午到台中參訪巨大集團，並與自行車業者及供應鏈廠商交流座談，勞動部長洪申翰、經濟部長次長賴建信、財政部次長李慶華、民進黨籍立委何欣純、台中市副市長鄭照新、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人皆出席。

巨大集團董事長劉湧昌致詞時說，感謝卓率隊傾聽業者心聲，並來回應、支持「艱困產業」，台灣自行車產業在全球還具蠻有韌性，還具有發言權及領導地位，但近二年面對變是最多的，市場買氣還未回溫，自行車業的共識是「這個時候不能坐在房間裡等待黎明到來，應帶著創新到市場去，找回買氣」。

卓榮泰致詞時表示，現在與美國對等關稅談判仍在進行，盼盡快塵埃落定，爭取避免疊加，並爭取合理關稅，讓產業趕快調適調整、升級轉型。

卓榮泰說明，自行車不論整車與零組件業者，政府都加強關注，政府不會只關心高科技與半導體，對台灣中小、微企業，都希望轉型升級及面臨關稅下，政府能提供更多協助。

卓榮泰指出，因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正案，總統已公告，下周行政院會就會公布特別預算，總計5700億元，其中對產業支持有930億元，另有200億元作為需要時提出，讓業界在受到衝擊時，在金融支持、租稅優惠、產業升級及拓展市場等，政府將提供力量。

卓榮泰表示，自行車產業過去幾年遭受相當大的起伏，從訂單滿載、去庫存化，到供應鏈重組的問題，以及節能減碳生活型態改變，期待在這次關稅衝擊中，協助業界一併數位與綠能轉型，更有競爭力。

卓榮泰說明，至於近兩個月產業受匯率起伏忐忑不安，近日匯率比較穩定，我們不能受太多匯率干涉，盼希望匯率能穩定下去，讓市場能夠有信心，這是行政院應該且必須要做的。

卓榮泰表示，希望透過自行車業者座談會，了解韌性條例的支持方案，廣度、深度與時效性是否足夠，若不足可以再調整，一起適應新的關貿新秩序。未來會向外界提出AI新十大建設，強化基礎建設、智慧生活圈，百工百業都有相關需求，是未來生活必須面臨的，讓國人都能在生活智慧圈享受到最新科技。

行政院長卓榮泰（中）今天下午參訪國內生產自行車龍頭產業巨大公司，並參觀巨大捷安特文化探索館。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天下午參訪國內生產自行車龍頭產業巨大公司，並參觀巨大捷安特文化探索館。記者趙容萱／攝影

匯率 自行車 卓榮泰

延伸閱讀

警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

影／柯文哲七千萬交保 卓榮泰：檢調依法偵辦才能維持社會正義

民眾黨走讀爆衝突…卓榮泰駁蔣萬安「朋友體諒應放心裡」 北市府反擊

嘆很多重大政策沒被人民看見 卓榮泰抱怨「媒宣費被刪很多」

相關新聞

豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，...

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡...

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月...

房市政策補丁無限輪迴 金融穩健市場慘遭犧牲

台灣房市政策正陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的循環。房價高漲，年輕人普遍買不起房，政府為了回應社會壓力，不斷推出一波又一波的措施，卻始終缺乏整體思考。結果是每一項新政策看似在解決問題，實際上卻製造了新的矛盾，最終不得不再用另一個政策去補洞。

因應美國關稅 卓榮泰：下周編定韌性特別預算

行政院長卓榮泰5日赴台中參訪巨大公司（9921）並與自行車業者交流。他表示，韌性特別條例的修正案，已經正式修正完成，賴清...

失業勞工子女就學補助擴大 9月5日起受理申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，2025學年度第1學期擴大補助對象及提高補助金額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。