自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡等待黎明到來；卓榮泰說，政府全力支持，不僅關注高科技產業，更將投入資源協助中小及微型企業升級轉型，並透過特別預算等措施，力挺自行車產業。

卓榮泰今天下午到台中參訪巨大集團，並與自行車業者及供應鏈廠商交流座談，勞動部長洪申翰、經濟部長次長賴建信、財政部次長李慶華、民進黨籍立委何欣純、台中市副市長鄭照新、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人皆出席。

巨大集團董事長劉湧昌致詞時說，感謝卓率隊傾聽業者心聲，並來回應、支持「艱困產業」，台灣自行車產業在全球還具蠻有韌性，還具有發言權及領導地位，但近二年面對變是最多的，市場買氣還未回溫，自行車業的共識是「這個時候不能坐在房間裡等待黎明到來，應帶著創新到市場去，找回買氣」。

卓榮泰致詞時表示，現在與美國對等關稅談判仍在進行，盼盡快塵埃落定，爭取避免疊加，並爭取合理關稅，讓產業趕快調適調整、升級轉型。

卓榮泰說明，自行車不論整車與零組件業者，政府都加強關注，政府不會只關心高科技與半導體，對台灣中小、微企業，都希望轉型升級及面臨關稅下，政府能提供更多協助。

卓榮泰指出，因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正案，總統已公告，下周行政院會就會公布特別預算，總計5700億元，其中對產業支持有930億元，另有200億元作為需要時提出，讓業界在受到衝擊時，在金融支持、租稅優惠、產業升級及拓展市場等，政府將提供力量。

卓榮泰表示，自行車產業過去幾年遭受相當大的起伏，從訂單滿載、去庫存化，到供應鏈重組的問題，以及節能減碳生活型態改變，期待在這次關稅衝擊中，協助業界一併數位與綠能轉型，更有競爭力。

卓榮泰說明，至於近兩個月產業受匯率起伏忐忑不安，近日匯率比較穩定，我們不能受太多匯率干涉，盼希望匯率能穩定下去，讓市場能夠有信心，這是行政院應該且必須要做的。