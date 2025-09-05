快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

台電規劃觀園變電所 助力桃園半導體AI產業鏈供電

中央社／ 台北5日電

桃園近年用電需求大增，台電今天表示，規劃於觀音地區興建「觀園變電所」，直接引進大潭發電廠的電力，提升區域供電穩定度，滿足航空城等產專區、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設所需電力，為半導體、AI及資通訊等產業鏈提供穩定電力。

台電透過新聞稿指出，桃園市近10年用電戶數成長達17.4%，用電量達271億度，約占全國用電量11%。為因應持續增長的用電需求，台電積極強化電網韌性。目前大潭電廠的電力主要經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配至南桃園各區域型變電所，但這種長距離輸送模式不僅有電力耗損問題，也增加輸電線路事故的風險。

台電表示，觀園變電所鄰近負載中心，為上游重要的電力接收與轉換站，可直接引進大潭電廠的電源，配送到區域變電所，有效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園、中壢等區域的供電品質，降低停電事故的風險。

台電補充，變電所的用地是透過公開徵求取得，並經嚴謹的適用性評估。變電所將採用新一代「屋內型」設計，主要電力設備均設置於兩棟建築物內部，並具備多重安全防護措施，確保周遭安全無虞。

針對外界質疑台電未事先主動向地方說明本案，台電表示，本計畫尚在用地變更前置作業，原本就預定備妥資料正式向桃園市政府送件申請，完備法定程序之後，一定會公開向地方說明。

有關民眾最關心的電磁場議題，台電強調，由於主要電力設施均在屋內，且變電所建築物與鄰近住宅的最小距離約89公尺，產生的電磁場抵達周邊社區已衰減到微乎其微，不會造成影響。周邊輸電線路也全面地下化，深入地下20至40公尺，不會影響地面景觀與安全。

為進一步消除民眾疑慮，台電承諾將在變電所周邊設置電磁場即時監測看板，數據並同步公開於台電企業網站。在環境方面，觀園變電所依法免環評，但設計導入先進的「縫合都市綠帶」永續理念，讓電力設施轉化為可供社區共享的公共資源。

台電強調，將持續強化地方溝通，化解民眾疑慮，透過透明的溝通平台，讓民眾了解電網建設的必要性與安全性，與地方建立共識，期盼提升供電穩定的努力能獲各界支持及協助。

台電 供電 電廠

延伸閱讀

桃園新屋工廠大量高壓氣體洩漏 員工遭「乾冰凍結」一度失去意識

北市東區停電776戶 台電搶修12時復電

桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊

桃園龜山甜點地圖大解鎖！4間隱藏版甜點店推薦，甜到心裡不膩口

相關新聞

豪雨衝擊菜價豬價…8月CPI年增率升至1.6% 豬價漲幅一年半最高

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率1.60%，雖是連四個月低於2%通膨警戒值，年增率卻是四個月以來最高，...

自行車產業吐苦水自稱「艱困產業」 卓揆：5700億元韌性預算助產業

台灣是自行車王國，行政院長卓榮泰今到台中與自行車產業鏈業者座談，業者吐苦水，自稱「艱困產業」，強調這個時候不能坐在房間裡...

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月...

房市政策補丁無限輪迴 金融穩健市場慘遭犧牲

台灣房市政策正陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的循環。房價高漲，年輕人普遍買不起房，政府為了回應社會壓力，不斷推出一波又一波的措施，卻始終缺乏整體思考。結果是每一項新政策看似在解決問題，實際上卻製造了新的矛盾，最終不得不再用另一個政策去補洞。

因應美國關稅 卓榮泰：下周編定韌性特別預算

行政院長卓榮泰5日赴台中參訪巨大公司（9921）並與自行車業者交流。他表示，韌性特別條例的修正案，已經正式修正完成，賴清...

失業勞工子女就學補助擴大 9月5日起受理申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，2025學年度第1學期擴大補助對象及提高補助金額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。