台電規劃觀園變電所 助力桃園半導體AI產業鏈供電

桃園近年用電需求大增，台電今天表示，規劃於觀音地區興建「觀園變電所」，直接引進大潭發電廠的電力，提升區域供電穩定度，滿足航空城等產專區、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設所需電力，為半導體、AI及資通訊等產業鏈提供穩定電力。

台電透過新聞稿指出，桃園市近10年用電戶數成長達17.4%，用電量達271億度，約占全國用電量11%。為因應持續增長的用電需求，台電積極強化電網韌性。目前大潭電廠的電力主要經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配至南桃園各區域型變電所，但這種長距離輸送模式不僅有電力耗損問題，也增加輸電線路事故的風險。

台電表示，觀園變電所鄰近負載中心，為上游重要的電力接收與轉換站，可直接引進大潭電廠的電源，配送到區域變電所，有效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園、中壢等區域的供電品質，降低停電事故的風險。

台電補充，變電所的用地是透過公開徵求取得，並經嚴謹的適用性評估。變電所將採用新一代「屋內型」設計，主要電力設備均設置於兩棟建築物內部，並具備多重安全防護措施，確保周遭安全無虞。

針對外界質疑台電未事先主動向地方說明本案，台電表示，本計畫尚在用地變更前置作業，原本就預定備妥資料正式向桃園市政府送件申請，完備法定程序之後，一定會公開向地方說明。

有關民眾最關心的電磁場議題，台電強調，由於主要電力設施均在屋內，且變電所建築物與鄰近住宅的最小距離約89公尺，產生的電磁場抵達周邊社區已衰減到微乎其微，不會造成影響。周邊輸電線路也全面地下化，深入地下20至40公尺，不會影響地面景觀與安全。

為進一步消除民眾疑慮，台電承諾將在變電所周邊設置電磁場即時監測看板，數據並同步公開於台電企業網站。在環境方面，觀園變電所依法免環評，但設計導入先進的「縫合都市綠帶」永續理念，讓電力設施轉化為可供社區共享的公共資源。

台電強調，將持續強化地方溝通，化解民眾疑慮，透過透明的溝通平台，讓民眾了解電網建設的必要性與安全性，與地方建立共識，期盼提升供電穩定的努力能獲各界支持及協助。