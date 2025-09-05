新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日生效。行政院長卓榮泰今在台中說，空出來貸款量，優先滿足非新青安的自住、首購、自換族需求，同時強調「新青安我們當然限定一生一次」，並更加大打炒房力道。

行政院長卓榮泰今天下午參訪國內生產自行車龍頭產業巨大公司，並與自行車產業鏈業者座談。他在會前對於新青安貸款一事說明，這個時候要讓年輕人，你是自住的、首購的、符合新青安這個條件的，只要你要提出貸款，都應該優先滿足。

卓榮泰指出，新青安的貸款，從9月1日開始，將會排除在銀行法72條-2限貸的限額裡面，無非就是想讓這個水位不要急速的上升，空出來貸款量，能再來滿足非新青安資格的那些需要自住或是首購、自換族，這三個對象也都應該要能夠優先的來滿足，這樣才能普遍照顧到更多的青年朋友，照顧到更多的居住正義。

卓榮泰說明，但是我們同時要求，在這個情況底下，銀行端在貸款過程當中，不可以搭售其他的產品，要這個申請貸款人來購買，甚至我們要求銀行端以及我們的金融管理單位要加重對於投資者、投機者不法的行為，要做更多的防制措施。