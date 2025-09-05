因應美國關稅 卓榮泰：下周編定韌性特別預算

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰5日赴台中參訪巨大公司（9921）並與自行車業者交流。他表示，韌性特別條例的修正案，已經正式修正完成，賴清德總統也公告了；未來下一周，行政院就會來編定特別預算。此時也希望聽聽業者的意見，看在特別條例以及未來特別預算當中，政府涵蓋面夠不夠廣。

卓榮泰於會前受訪時表示，今天特別來到臺中，請在地的自行車業者，不論是整車的業者或是零組件的業者，一起來交流。希望能夠多聽聽他們在暫時性關稅20%的情況下，目前對業者而言，政府需要做得更多的部分。

卓榮泰指出，韌性特別條例的修正案，已經正式修正完成，賴總統也公告了；未來下一周，行政院就會編定特別預算。此時也希望聽聽業者，在特別條例以及未來特別預算當中，政府涵蓋面夠不夠廣、夠不夠深、夠不夠快。

卓榮泰提到，除了對產業界有非常多的座談瞭解之外，對於國人民生問題，政府也會更積極來重視，甚至解決。比方昨天行政院的院會，就對「婚育宅」以及「育嬰留停」的政策有一個新的方向出來，政院會依據這個方向，來加重未來政策的制定跟執行。

對於外界關心新青安貸款，卓榮泰認為，此時應該要讓年輕人、青年朋友們，凡自住、首購、符合新青安這個條件的，只要提出貸款需求，都應該優先滿足。因此，新青安的貸款，從9月1日開始，將會排除在《銀行法》72條之2的限貸額度，無非就是想讓這個水位不要急速上升。

卓榮泰說，也因此，空出來的貸款的量能，可以再來滿足非新青安資格的那些需要自住或是首購，或一屋換一屋的換屋者，這三個對象都應該要能優先滿足，這樣才能普遍照顧到更多的青年朋友，照顧到更多的居住正義。

卓榮泰表示，但政府同時也要求，在這個情況下，銀行端在貸款過程當中，不可以搭售其他金融產品要求申請貸款人來購買。政府也要求銀行端以及金融管理單位，要加重對於投資者、投機者不法的行為，要做更多的防制措施。

卓榮泰強調，新青安當然限定一生一次，限定其提出自住的切結書，限定其在貸款的時候要審慎的審核，貸後也要管理。對於那些投機的行為、不法的行為，一定要祭出更強大、有效的法律工具。

卓榮泰表示，這次的新政策，一方面，降低大家對需求上的不滿意；同時，也要在管制行為上加強。兩者並行之下，才能夠維持社會秩序基本的運作。這是政院對於國人民生問題所提出比較近期的方向，也希望大家能夠理解，而且多給予支持。

